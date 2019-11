Diferenciação sustenta agências de viagem

Longe vão os tempos em que para marcar uma viagem as pessoas tinham de ir a uma agência de viagem. Com o apogeu da internet é cada vez mais simples fazer uma reserva online. O negócio das agências de viagem aprendeu, contudo, a conviver com essa realidade.

“Há dois anos, fizemos um estudo minucioso do setor que mostra que este cresceu, de 2012 a 2017, a taxas superiores à da economia portuguesa e do turismo”, diz Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). “O setor das viagens está a crescer o que permite a quem cria valor dentro dele crescer.”

Margarida Blattmann, diretora de marketing da Springwater (dona da TopAtlântico e Geostar), defende que “os últimos anos foram bastante positivos” graças à recuperação económica e “a partir do momento em que o poder de compra aumenta isso reflete-se nas viagens”. Quanto ao futuro acredita que “a perspetiva é positiva se as empresas aproveitarem esta fase de prosperidade para investirem em ferramentas que assegurem o futuro”. E nota que o que diferencia as agências das plataformas digitais é “termos uma cara por trás. Somos nacionais, temos um serviço que pode acrescentar valor. O essencial é assegurar que temos produto, competitividade de preço e criamos diferenciação se o cliente o quiser”.

A ideia partilhada por Carlos Baptista, administrador da Bestravel: “as agências de viagem continuam a consolidar o volume total de vendas. Há segmentos de mercado que são exclusivos das agências, como toda a componente de operações charter no mercado nacional. Há também outros segmentos como os circuitos e viagens de maior complexidade em termos de produto” e para as quais os clientes recorrem mais a uma agência.

* Jornalista na Madeira a convite da APAVT