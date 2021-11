DigiEduHack promove hackathons sobre como podem a educação e a tecnologia evoluir em conjunto

"Como é que a educação e a tecnologia podem evoluir em conjunto" é o tema da iniciativa DigiEduHack © Fotografia retirada do Pixabay.

Destinada a estudantes, professores e inovadores em educação, a DigiEduHack, que terá como tema "Como é que a educação e a tecnologia podem evoluir em conjunto", é uma iniciativa que decorre em Lisboa a 9 e 10 de novembro, com o objetivo de, numa série de hackathons, criar dinâmicas para incentivar uma melhor educação para os portugueses, com recurso a tecnologia e inovação. Esta iniciativa é promovida pela União Europeia, no âmbito do Plano de Ação Digital e que é organizada em cooperação com o Centro de Investigação Internacional em Inteligência Artificial (IRCAI), com o apoio da UNESCO, e com o patrocínio principal da Sodexo.

O evento vai decorrer no edifício LACS - Communitivity of Creators - nos Anjos, em Lisboa. A DigiEduHack será realizado em ambiente híbrido, para permitir a participação de várias regiões de Portugal, e é organizado por três empreendedores educacionais e sociais: Filipa Lemos Cristina, João Mateus e Flávia Bravo.

A DigiEduHack funcionará das 9h00 às 18h00, sendo que os participantes terão o apoio de uma equipa de mentores ao longo de todo o processo. No dia 10 poderão fazer um pitch ao júri da DigiEduHack de Lisboa. A equipa vencedora localmente receberá um prémio e ficará automaticamente incluída num grupo internacional onde os três finalistas ganham 5000 euros e o título de embaixadores da DigiEduHack Global 2021.

Em comunicado enviado às redações, a Sodexo explica que "o patrocínio realizado à DigiEduHack está relacionado com o apoio que a empresa presta a iniciativas inovadoras - uma das formas de promoção de experiências disruptivas e de apoio ao processo de mudança e inovação - um dos pilares do ADN da Sodexo. Por essa razão, Nelson Lopes, CEO da Sodexo Portugal será um dos júris do evento, que avaliará o desempenho e a criatividade das equipas a concurso".