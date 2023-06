Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje que as "Digital Bank Labs" e "Renato Júnior" não estão habilitadas a exercer atividade com ativos virtuais e atividade de receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis.

O BdP recorda que as atividades que as supostas entidades dizem exercer "só podem ser exercidas por entidades que se encontrem devidamente registadas junto do Banco de Portugal".

A lista de entidades registadas junto do BdP que podem exercer, em território nacional, atividades com ativos virtuais pode ser consultada na página oficial do regulador português.