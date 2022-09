Digitalizar para salvar o planeta em palco no Altice Arena

© Vítor Higgs

O papel da inovação com base digital no cumprimento das metas de sustentabilidade delineadas já para daqui a oito anos, para salvar o planeta, ganha nova relevância dia 27, quando líderes de várias áreas e organizações vão reunir-se em Lisboa, na "Digital With Purpose Global Summit", entre as 9.00 e as 17.00. Trata-se da primeira cimeira global sobre adoção de soluções digitais sustentáveis para os setores público e privado, que vão permitir o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Entre os diversos oradores, previstos no evento, contam-se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o secretário-geral das Nações Unidades, António Guterres, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, o coordenador da Transformação Digital no Programa Ambiental das Nações Unidades, David Jensen, e o economista Jeffrey Sachs.

Em parceria operacional com a APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a GeSI - Global Enabling Sustainability Initiative decidiu promover a Digital with Purpose (DWP) Global Summit, trazendo o debate à Altice Arena, em Lisboa, na terça-feira.

Como acelerar a adoção de soluções digitais sustentáveis para responder a desafios sociais e ambientais? No evento, os líderes vão encontrar ideias nesta plataforma colaborativa com o objetivo de encontrar soluções digitais para os desafios ambientais sem precedentes que a sociedade e o planeta enfrentam.

Para responder à pergunta de um milhão, a DWP Global Summit receberá participantes dos setores público e privado que trabalham em soluções digitais sustentáveis ​​na indústria automóvel, na energia, na ciência, na saúde, no meio ambiente e clima, na agricultura, na educação, na arte, no turismo, na logística e distribuição, nas fintech, nos negócios, na tecnologia da informação, entre outros. O evento é também uma oportunidade para líderes e organizações discutirem a aceleração e concretização de soluções digitais que permitam cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030.

A organização adianta que a lista de oradores inclui ainda representantes de organizações tão diversas como a Accenture, Dassault Systems, Huawei, NOS, NTT Ltd, EDP, Swisscom, Vieira de Almeida (VdA), Telstra, Taiwan Mobile, Tangivel Group, CMAS Systems, ETNO, European Green Digital Coalition (EGDC) e instituições internacionais líderes como a União Internacional de Telecomunicações (UIT), a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), CDP, The Carbon Trust e Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Capitals Coalition, European Digital SME Alliance, Arabesque, Deloitte, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), Planetiers e Wireless Broadband Alliance.