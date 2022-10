Dinamarquesa de retalho Normal abre primeira loja em Portugal

Loja Normal © DR

A cadeia de retalho dinamarquesa Normal vai abrir portas pela primeira vez em Portugal, no próximo dia 28 de outubro. A loja está localizada situa-se na zona da Grande Lisboa, no centro comercial Alegro Sintra. O mercado português é o sétimo a ser conquistado pela marca, sendo que já estão previstas várias aberturas de lojas de norte a sul do país nos próximos meses, avança a dinamarquesa em comunicado.

O CEO da cadeia dinamarquesa, Torben Mouritsen, afirma que "os clientes deram à Normal uma receção calorosa nos países onde a marca já marca presença, e esperamos que assim seja também em Portugal. Fizemos inúmeras visitas a Portugal e dedicamos muito tempo a falar com potenciais clientes, o que confirmou a suposição de que Normal e Portugal seriam uma combinação perfeita".

Relativamente à localização, o responsável acrescenta que "a zona da Grande Lisboa oferece uma combinação ideal de comunidades empresariais dinâmicas, ambiente cosmopolita e a mistura de clientes locais e turistas".

A mais recente etapa de expansão no mercado europeu se focou no extremo norte europeu, acrescentando a Finlândia ao portefólio de países em fevereiro de 2021, desta vez a escolha recaiu sobre Portugal, que será o mercado mais a sul dos atualmente operados pela NORMAL, lê-se.

Com oito anos de atividade, a Normal é uma cadeia de retalho que oferece produtos ditos normais a preços mais baratos. A retalhista conta com mais de 400 lojas na Dinamarca, Noruega, Suécia, Países Baixos, França e Finlândia (país com a expansão mais recente da cadeia), termina a nota.