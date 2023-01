Dinamarquesa Eurowind Energy com investimento acima de 400 milhões em Portugal

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Janeiro, 2023 • 19:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A multinacional dinamarquesa Eurowind Energy, que inaugurou, nesta terça-feira, o segundo parque solar de produção de eletricidade do país, quer investir até ao fim desta década mais de 400 milhões de euros (ME) em Portugal.

Pedro Pereira, diretor da empresa para a Europa do Sul, disse aos jornalistas que, "até ao final desta década, [serão investidos] 400 ME" na construção de parques fotovoltaicos de pequena produção na Covilhã, Castelo Branco, Mafra, Vouzela e Bragança, com uma potência total instalada de 50 megawatts (MW).

"Metade vão arrancar em breve e a outra metade até ao final deste primeiro semestre para entrarem em exploração para o ano", adiantou.

A dinamarquesa tem ainda três outros projetos previstos para Castelo Branco, dois parques eólicos e solares e um projeto de hidrogénio verde.

"Temos o objetivo de hibridizar os nossos projetos com solar e eólico, juntando tecnologia para armazenar energia quando esta não está a ser produzida", explicou.

O responsável alertou para diversas dificuldades que o setor das renováveis enfrenta em Portugal e que estão relacionadas com a morosidade na emissão e pareceres e licenças, incoerências legislativas, falta de recursos humanos" em diversos organismos como a Direção-Geral de Energia e Geologia e subdimensionamento da Rede Elétrica Nacional por insuficiência e incapacidade de pontos de injeção elétrica.

"Há uma grande morosidade no despacho de processos, o que explica que, para chegar à exploração de um parque, se tenha demorado seis anos, o que afasta o investimento", disse, referindo-se ao Parque Solar de Triana, hoje inaugurado no concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa.

Contudo, reconheceu o esforço de simplificação por parte do Governo para o cumprimento da agenda verde.

Na inauguração do investimento de 18 milhões de euros, o CEO da empresa, Jens Rasmussen, afirmou que estão "empenhados em construir mais parques no país".

O parque tem uma potência instalada de 22 MW, distribuídos por mais de 41 mil módulos fotovoltaicos ao longo de 30 hectares.

Os promotores estimam uma produção de 41,5 gigawatts por ano, capazes de fornecer eletricidade a mais de 14 mil famílias.

Na inauguração, a secretária de Estado da Energia e do Clima, Ana Fontoura Gouveia, disse que 57% da eletricidade produzida em Portugal já provém de fontes renováveis e o objetivo é aumentar para os 80% até 2026.

O país já dispõe de uma potência instalada de 2,5 GW e a meta é aumentar 1 a 1,2 GW este ano.

Para simplificar os processos de licenciamento, foi lançado o programa "Simplex Ambiental".