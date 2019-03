Dinheiro Vivo no TOP 5 dos títulos com maior audiência crossmedia

O Dinheiro Vivo está entre os cinco principais títulos de imprensa com maior audiência crossmedia, de acordo com o CrossPress 2018. No top 5 do estudo da Marktest, além do Dinheiro Vivo estão outros dois títulos do Global Media Group (GMG): o Jornal de Notícias e a Notícias Magazine.

O estudo cruza as audiências do Bareme Imprensa (que indica os leitores que leem as edições em papel) e as do NetAudience (que mede as audiências no digital) dando uma visão sobre o número de leitores que acompanham os media, tanto nas edições em papel, como nas plataformas digitais.

Globalmente, ou seja audiências em papel e digital, o Dinheiro Vivo tem uma cobertura de 38,6% de audiências, garantindo-lhe a terceira posição do total de 20 meios, de vários grupos de media (GMG, Cofina, Impala, Sonaecom e Impresa) com presença no papel e com um domínio online próprio, monitorizados. O Jornal de Negócios, além do Dinheiro Vivo o único meio de economia objeto do estudo, surge na 12ª posição do ranking, com uma audiência crossmedia de 16,2%.

Segunda posição no top 5, o Jornal de Notícias conquistou uma audiência crossmedia de 40,7%, sendo a Notícias Magazine, com uma audiência de 33,6%, o quarto título com mais audiência.

O Correio da Manhã lidera com uma audiência de 48%. O Público fecha o top 5 com uma audiência de 32,6%.

O estudo revela que Diário de Notícias obtém uma audiência multicanal de 23%, O Jogo conquistou 20,2%, a Evasões 9,7%, a revista Volta ao Mundo 6,4%, a Men’s Health 5,5% e a Women’s Health 2,5%.

O estudo revela que um total de 77% dos leitores leem os títulos de imprensa tanto no papel, como no digital, 69,3% acompanham nas edições em papel e 50,8% na plataforma digital. Mas há 26,2% que leem apenas os títulos nas edições em papel e 7,7% acompanha exclusivamente os títulos no online.