Dior estreia-se em Portugal com loja em Lisboa

A marca de moda de Christian Dior abre a sua primeira loja em Portugal no edifício Alegria One. © D.R.

A Dior, marca francesa de moda de luxo, vai abrir este ano a sua primeira loja em Portugal e, para esta estreia, escolheu instalar-se na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A reconhecida griffe vai ocupar três andares do Alegria One (num total de 1050 metros quadrados), um edifício construído no final do século XIX, cuja reabilitação ficou a cargo do arquiteto Eduardo Souto Moura.

O Alegria One, adquirido em 2007 pela promotora imobiliária EastBanc, conta com sete andares de escritórios e lojas, com um total de 2.800 metros quadrados, avança em comunicado a empresa proprietária do edifício.

Na mesma nota, é destacado que a reabilitação do edificado "teve como objetivo criar espaços abertos e amplos, sem quaisquer pilares, proporcionando total flexibilidade para a sua ocupação e disposição interior".

O Alegria One, que foi erigido entre a Avenida da Liberdade e a Praça da Alegria, foi distinguido no Salão Imobiliário de Lisboa 2022 com o prémio de melhor projeto de reabilitação urbana na categoria de retalho e serviços, pela sua arquitetura, modernidade e valências eficientes para novos usos de escritórios e retalho.