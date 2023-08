Diretor financeiro da Tesla abandona cargo e sai da empresa no final do ano

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Agosto, 2023 • 16:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diretor financeiro da Tesla, Zachary Kirkhorn, vai deixar a empresa fabricante de automóveis elétricos e de painéis solares no final do ano, tendo deixado o cargo de responsabilidade na sexta-feira.

Em seu lugar, foi nomeado Vaibhav Taneja, atual responsável de contabilidade, anunciou a empresa, esta segunda-feira, num documento enviado ao regulador do mercado norte-americano.

De acordo com a empresa sediada em Austin, estado do Texas, Kirkhorn deixou o cargo na sexta-feira, mas irá continuar na empresa até ao final do ano para "garantir uma transição perfeita".

Kirkhorn era diretor financeiro desde março de 2019 e estava na empresa há 13 anos, tendo sido uma presença constante nas teleconferências de apresentação de resultados.

O documento hoje publicado não dá uma razão para a saída de Kirkhorn, mas a Tesla salienta que registou um enorme crescimento durante o seu mandato.

Kirkhorn vendeu mais de seis milhões de dólares em ações da Tesla este ano -- não apenas como parte de um plano de negociação preestabelecido, mas também para satisfazer obrigações fiscais.

Tenja, 45 anos, é diretor de contabilidade da Tesla desde março de 2019.