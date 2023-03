Diretor para a Europa da easyJet critica atrasos da UE na reforma do espaço aéreo

Ponta Delgada, 18/08/2015 - Chegada do primeiro voo Lisboa-Ponta Delgada da easyJet voo inaugural das low cost (Açoreano Oriental/Global Imagens) © Eduardo Costa/Açoreano Oriental/Global Imagens

O diretor da easyJet para a Europa, Thomas Haagensen, critica os atrasos na reforma das regras europeias para a gestão do espaço aéreo, lamentando a "dececionante falta de vontade política" na União Europeia (UE) para apoiar políticas 'verdes'.

"Tem sido extremamente dececionante" assistir aos atrasos na reforma do Céu Único Europeu, havendo "uma falta de vontade política para a implementar", disse Thomas Haagensen em entrevista à agência Lusa.

Numa altura em que a UE avança com "boas medidas" ao nível de políticas ambientais, o responsável assinalou que "implementar o Céu Único Europeu pouparia pelo menos 10% das emissões de dióxido de carbono europeias".

"Por isso, é frustrante que, enquanto a indústria é confrontada com metas [ambientais], este tópico não esteja a avançar mais", apontou Thomas Haagensen.

De acordo com o responsável da easyJet, a reforma destas regras também permitiria resolver problemas de capacidade ao permitir "rotas mais diretas", razão pela qual, antes de um verão para o qual se temem disrupções como o de 2022, "é preciso haver apoio político para fazer isto".

"Não há realmente nenhuma razão para isto não avançar", vincou.

Ainda assim, Thomas Haagensen garantiu que a easyJet está a realizar "investimentos significativos" em termos climáticos, dadas as metas estipuladas pela empresa, alinhadas com os objetivos europeus, de reduzir as emissões poluentes em 35% até 2035 e de atingir a neutralidade climática em 2050.

Em discussão na UE estão novas regras para a organização do espaço aéreo europeu de forma mais racional, aumentando a capacidade de acomodação dos voos, ao mesmo tempo que visa menos emissões poluentes, no âmbito da reforma do Céu Único Europeu.

Em 2019 - ano de referência antes da pandemia -, os atrasos nos voos na UE causaram perdas de cerca de seis mil milhões de euros, tendo ainda gerado 11,6 milhões de toneladas de excesso de dióxido de carbono.

São estes números que Bruxelas quer reduzir, prevendo desde logo que os pilotos passem a dispor de rotas de voo mais diretas, em vez de voarem num espaço aéreo congestionado, e que as companhias aéreas deixem de optar por rotas mais longas para evitar zonas de carga com taxas mais elevadas.

Criada em 1999, a iniciativa Céu Único Europeu visa reduzir a fragmentação do espaço aéreo sobre a Europa e melhorar o desempenho da gestão do tráfego aéreo em termos de segurança, capacidade, eficiência de custos e ambiente.

A Comissão Europeia apresentou, em 2013, uma proposta de revisão destas normas, mas as negociações ficaram paradas no Conselho desde 2015, tendo Portugal assumido, aquando da sua presidência da UE no primeiro semestre de 2021, o desbloqueio destes dossiês como uma das suas prioridades, com discussões entre os colegisladores desde então.

A easyJet está presente em 37 países europeus e em 150 aeroportos, nos quais operam mais de 1000 rotas com 320 aviões por toda a Europa, num total de quase 14 mil trabalhadores em toda a rede e de 69,7 milhões de passageiros transportados em 2022.