Diretores dos hotéis dizem que 'IVAucher' é sinal "muito importante"

"Eu acho que é um sinal que o Governo quer dar de estímulo à economia", para "dizer que, no fundo, "abre mão" de uma parte do dinheiro para estimular o consumo", disse o responsável à agência Lusa.

À margem do final da edição deste ano do Congresso Nacional da ADHP, que decorreu em Évora, questionado pela Lusa sobre esta medida, Raul Ribeiro Ferreira frisou tratar-se de "uma ajuda" e "tudo o que são ajudas é bom".

"Se aquilo vai fazer uma grande diferença? O mercado português é sempre um mercado pequenino, por isso, agora é o possível. Acho que é com essa ideia, não é a de nós conseguirmos ficar todos ricos com aquilo, nem vai resolver a ocupação dos hotéis", argumentou.

Segundo o presidente da ADHP, medidas como esta do "IVAucher" são "sinais importantes" que o Governo dá ao mercado: "A dizer que temos que consumir cá, não vão para fora. É muito importante pelo sinal, não pelo valor financeiro da medida".

No encerramento do congresso, também esteve presente a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que disse à Lusa, a propósito do "IVAucher", estar "confiante de que os portugueses vão perceber o que está em causa e retirar daí os respetivos benefícios".

Segundo a governante, um dos "dois grandes objetivos" do Governo a nível económico tem a ver "com a manutenção dos postos de trabalho".

"Através deste programa de apoio à retoma, entendemos que grande parte destes postos de trabalho" no setor "podem estar garantidos", disse.

Já "a segunda prioridade", tem a ver "com instigar confiança, estimular o consumo" e, neste caso do "IVAucher", estimular "o ressurgimento de turistas nacionais".

"A medida, o "IVAucher", enquadra-se nesta segunda prioridade, é uma medida de estímulo ao consumo", vincou.

O "IVAucher" é uma das medidas inscritas pelo Governo no OE2021 com o objetivo de incentivar o consumo junto de três dos setores mais afetados com a travagem da atividade económica imposta pela pandemia de covid-19, nomeadamente, a restauração, alojamento e cultura.

Com o "IVAucher" os consumidores poderão acumular o valor correspondente à totalidade (100%) do IVA suportado em gastos naqueles setores durante um trimestre, e "descontá-lo", no trimestre seguinte, em consumos nesses mesmos setores.

O Congresso da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal realizou-se em Évora, na quinta-feira e hoje, sob o tema "Hotel 4.0 - O Futuro Começa Agora", tendo reunido profissionais do setor.