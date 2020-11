Disney vai despedir 32 mil pessoas na primeira metade de 2021

Visitantes da Disneyland de Xangai têm de passar por controlos de temperatura para saber se têm febre. Se tiverem sintomas não podem entrar no parque. © EPA/ZHOU YOU/COSTFOTO

A Disney vai despedir 32 mil trabalhadores, sendo que a fatia de leão corresponderá às atividades ligadas aos parques temáticos. Estes despedimentos acontecerão na primeira metade do próximo ano, anunciou a gigante do entretenimento numa comunicação enviada à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

Trata-se de um aumento dos números anunciados em setembro, quando a empresa disse que iria despedir 28 mil pessoas.

Com parques temáticos em vários pontos do globo, a Disney tem neste momento situações diferentes consoante a localização. O parque do Sul da Califórnia continua encerrado, sem saber quando poderá reabrir. Na Flórida os parques temáticos estão abertos, ainda que com restrições e distanciamento social, tal como acontece em parques noutras localizações fora dos Estados Unidos, como Xangai, Hong Kong e Tóquio.

Já na Disneyland Paris a situação é diferente. Embora tenha reaberto numa fase de desconfinamento, as novas restrições e estado de emergência levaram a empresa a encerrar novamente o parque para tentar conter a segunda vaga de coronavírus.

Nos parques que continuam abertos, a Disney anunciou que irá aumentar a capacidade dos parques para 35%, na tentativa de uma recuperação na época festiva.

Já este mês a Disney anunciou que já terá perdido mais de sete mil milhões de dólares este ano devido à pandemia de covid-19. Só a divisão de parques temáticos já terá perdido mais de mil milhões de dólares devido aos encerramentos.