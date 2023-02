Distribuição Novo site da Worten quer garantir liderança no e-commerce

© Leonel de Castro/Global Imagens

A Worten tem um novo site. A plataforma, que foi desenvolvida de raiz durante mais de dois anos, suporta uma oferta imediata de um milhão de produtos, sem que o volume prejudique o seu desempenho. Ao todo, a plataforma alberga três milhões de artigos, distribuídos por mais de 100 macro categorias.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o head of Digital Business da Worten, explica que esta mudança se prende com o reforço do foco no cliente. Segundo Gaspar d"Orey, a Worten tem o site de e-commerce com o maior tráfego nacional e, precisamente por isso, foi repensado para uma "ultra personalização da experiência, para que (o cliente) encontre "tudo e mais não sei o quê", numa página 100% adaptada ao utilizador". Esta será também a via para reforçar a liderança no comércio eletrónico em Portugal e, paralelamente, ser uma referência num leque muito alargado de categorias, que vai muito além da eletrónica, considera.

Apesar de não revelar o montante investido na criação desta ferramenta, Gaspar d"Orey afirma que "o novo site da Worten não é um mero face lift visual, mas sim, uma nova plataforma desenvolvida de raiz in-house ao longo de mais de dois anos" e que atualmente conta com cerca de 400 mil visitas diárias.

"Esperamos ainda que seja mais fácil aos nossos clientes encontrarem o que necessitam em cada ponto da sua jornada de compra e esperamos que gostem cada vez mais de o visitar, o que se traduzirá num aumento da recorrência e recomendação e, consequentemente, do tráfego", diz.

O que, num prazo mais alargado e com o aumento da personalização da oferta, poderá traduzir-se numa antecipação das necessidades dos clientes e permitir à Worten ser mais assertiva nas ofertas feitas. O objetivo é alargar ainda mais o leque de artigos, de forma a continuar a dar resposta ao mote "tem tudo e mais não sei quê". "E nesta frase, o "tudo" não tem limite!", declara o responsável para a área digital da Worten.

Além de ser um espaço de compras o novo site faz ainda um reforço dos serviços que a empresa presta. Assim, passa a estar disponível, por exemplo, marcação imediata de serviços Worten Resolve como a reparação de equipamentos, bricolage e pet sitting. "Cumprimos mais um desígnio a que nos propusemos: conseguirmos de forma fácil, digital e rápida prestar um leque alargado de serviços aos nossos clientes", reforça aquele responsável.

O marketplace

A agregação do marketplace foi, segundo Gaspar d"Orey, um passo muito importante na estratégia da marca, uma vez que alargou o número de produtos disponíveis no online de cerca de 100 mil para milhões. O que proporciona ao consumidor mais opções de escolha. Já no caso das empresas presentes neste espaço, viram as suas vendas aumentar. "Temos inúmeros casos de empresas que têm vindo a multiplicar as suas vendas devido à possibilidade de poderem aproveitar as o nosso elevado tráfego", detalha o head of Digital Business. "Na prática, estamos a partilhar com elas todos estes nossos clientes, e a dar-lhes a possibilidade de venderem a um público muito mais alargado, o que facilita muito mais a compra por parte do cliente", refere.

No futuro, Gaspar D"Orey acredita que o peso do e-commerce será cada vez maior, mesmo depois do crescimento acelerado que a pandemia causou. Embora perceba que o facto de as pessoas estarem impedidas de sair para fazer as suas compras deu o impulso para o crescimento das compras online, o gestor considera que esta forma de comprar veio para ficar. "No caso particular da Worten, estas vantagens são ainda maiores, dada a possibilidade de aliar o serviço à rede de lojas, aproveitando as entregas em 15 minutos em loja ou em duas horas em casa", reforça.

Site 100% português

Como explica Gaspar D"Orey, o novo site é o resultado de um esforço multidisciplinar de todas as equipas da Worten. Foi totalmente criado no nosso país e os responsáveis recorreram a tecnologia de ponta, para mostrar "que a Worten é cada dia mais uma empresa digital, com lojas físicas e um toque muito humano".

Ao mesmo tempo, a nova plataforma quer afirmar a marca como "uma one stop shop do ponto de vista da navegação, onde produtos e serviços se encontram de forma simples e concretizável, e onde o cliente se sente mais confortável a navegar com uma experiência e um design mais atual, clean e simples", especifica Gaspar D"Orey.

Por exemplo, no novo espaço online é agora possível o agendamento de todos os serviços prestados no domicílio e está também preparado para um grande nível de personalização.

Para comprar é sempre necessário criar uma conta, o que Gaspar D"Orey assegura ser para garantir que o cliente tem acesso a todas as vantagens que a Worten lhe dá. A saber, o histórico completo de compras; a garantia de ter as faturas todas num só local, de modo a facilitar trocas e devoluções e receber saldo em conta, das ações promocionais, entre outras. "Na prática, é uma forma de facilitar a vida ao cliente sempre que este interagir com a Worten", relativiza.