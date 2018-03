Dívida da Impresa sustentável?

O grupo Impresa fechou o ano passado com um passivo bancário de curto prazo de 98 milhões, uma subida face aos 52 milhões registados em 2016 nas contas do grupo dono da SIC e do Expresso, de acordo com o relatório e contas de 2017.

“O valor da dívida, no final de 2017, foi o mais baixo nos últimos anos, fruto do cumprimento de vários objetivos do Plano Estratégico da Impresa, que tem como meta assegurar e melhorar a nossa sustentabilidade financeira. Temos uma excelente razão com a banca e procuraremos continuar a fazer uma gestão rigorosa das linhas de financiamento e soluções alternativas ao nosso dispor”, respondeu fonte oficial do grupo quando questionada sobre se este montante de dívida de curto prazo é sustentável, se há planos de amortização da dívida, da sua renegociação, bem como se há intenções do grupo em relançar uma nova emissão de obrigações.

O ano passado, recorde-se, o grupo anunciou em julho uma emissão de obrigações de até 35 milhões que acabou por suspender. Na época justificou a decisão “atendendo às alterações recentes no setor dos media e ao impacto resultante no sentimento da comunidade de investidores”. A Altice, dona da PT, tinha acabado de anunciar a oferta de compra do grupo Media Capital, operação que hoje está sob investigação aprofundada na Autoridade da Concorrência.

Em agosto o grupo anunciou a intenção de alienar a venda de 12 revistas, entre os quais Visão e Exame, títulos que acabaram por ser vendidos ao grupo de Luís Delgado, justificando a decisão no âmbito de um plano estratégico que passa pelo foco do grupo no audiovisual e digital. SIC, canais temáticos e Expresso são os atuais ativos de media do grupo.

A operação de venda de revistas, avaliada em 10,2 milhões de euros, resultou num registo de imparidades nas contas anuais do grupo de mais de 20 milhões de euros, levando o grupo para prejuízos de 21,6 milhões.

Esta quarta-feira as ações da Impresa fecharam a recuar 5%.