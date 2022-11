Do Brasil à confiança política em Miguel Alves. A visita de Costa à Web Summit

Primeiro-ministro, António Costa, e o cofundador e CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave. © EPA//MIGUEL A. LOPES

O primeiro-ministro, António Costa, visitou a Web Summit na noite de segunda-feira, na véspera do arranque do evento. Ainda com montagens por concluir nos pavilhões da FIL e na Altice Arena, foi apresentado ao chefe do governo o recinto da sétima edição de uma das maiores feiras tecnológicas do mundo pelo próprio Paddy Cosgrave, cofundador e CEO da Web Summit. Contudo, apesar da visita - que não durou mais do que 25 minutos - a cimeira em si caiu para segundo plano. Mas vamos por partes.

O aviso desta visita caiu no e-mail do Dinheiro Vivo pouco depois das 8h30 de segunda-feira. A visita estava agendada para as 18h, com um pedido aos jornalistas para estarem na zona de acreditação do evento pelas 17h. O chefe do governo, todavia, acabaria por chegar só pelas 19h e a única afirmação aos media sobre a cimeira acabaria por se revelar meramente circunstancial - que Portugal terá o maior número de sempre de startups a participar. Numa altura em que se fala da lei das startups e se levanta novamente a questão do atraso na expansão da FIL, estará o governo a perder o interesse na Web Summit?

Paddy Cosgrave foi o primeiro a surgir junto dos jornalistas, perto das 18h30. Escassos minutos depois chegava o ministro da Economia, Antónia Costa Silva. Só uma hora depois da hora marcada chegou o primeiro-ministro.

Costa foi recebido por Paddy Cosgrave e por António Costa Silva e, em passo acelerado, os três caminharam para o interior da Altice Arena. Estava iniciada a visita. Naquela zona ficará o centre stage (palco principal) da Web Summit. As cadeiras estão prontas a receber os visitantes e o palco está praticamente terminado.

António Costa subiu com Paddy Cosgrave e Costa Silva até ao centro do palco principal. Ali, o líder da Web Summit partilhou o que já tinha revelado na sua conta Twitter: foi no Reino Unido, da Alemanha e do Brasil que se venderam mais bilhetes. O cofundador da Web Summit revelou ainda estar "surpreso" com a França, que habitualmente era o quarto país onde vendiam mais bilhetes, mas este ano surge em oitavo no ranking da bilhética. Os gauleses foram superados por polacos e holandeses.

Sobre a procura elevada entre brasileiros, note-se que o Brasil vai ter a primeira edição regional da cimeira a partir de maio de 2023.

International attendees by country at @WebSummit:



Ukraine is 6th largest



Brazil is 3rd - insane increase



Germany is 2nd - solid



UK is 1st - Surprising?

--

Netherlands & Poland have overtaken France. Participation is often predictive of future startup activity - Paddy Cosgrave #WebSummit (@paddycosgrave) October 30, 2022

Visto o palco principal, seguiram-se os quatro pavilhões da FIL. Novamente em passo acelerado, António Costa foi atravessando a FIL com Cosgrave e o ministro da Economia. Com o som de marteladas e berbequins em pano de fundo, e passando ao lado de stands inacabados e rolos de tapetes adesivos para cobrir o chão dos pavilhões (ainda por colocar), o CEO da Web Summit procurou falar com Costa sobre como "se nota uma mudança", em Portugal, depois da vinda da Web Summit. O primeiro-ministro parecia concordar com o que ia ouvindo, embora o frenesim da visita em passo rápido tenha tornado percetível pouco mais do que frases soltas.

Paddy Cosgrave comentou ainda com os dois governantes que o evento tem "mais espaço do que nunca". Não se queixou da inexistente expansão da FIL, prometida pelo governo e prevista no acordo que existe. Todavia, realçou que o espaço a mais se deve aos inéditos "24 mil metros quadrados de tendas". Costa perguntou pela dimensão da organização, e um elemento da equipa de Cosgrave transmitiu que a montagem daquele recinto tem envolvido "cerca duas mil pessoas", e que ao todo a realização da Web Summit terá envolvido "entre oito a nove mil pessoas".

Tal como Paddy Cosgrave já tinha afirmado em entrevista ao Dinheiro Vivo, "a eficiente gestão" do espaço permitiu fazer crescer a "área de cobertura do evento para mais de 200 mil metros quadrados". Ainda assim, em 2022, continuarão a estar no evento os mesmos 70 mil que estavam em 2019. Há um ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pedia que estivessem nesta sétima edição da Web Summit 100 mil pessoas.

Em poucos minutos percorreram-se os quatro pavilhões. A visita terminou no stand da Startup Portugal, entidade que tem sido um dos pilares do desenvolvimento do ecossistema empreendedor nacional. Naquela zona, os dois governantes e Cosgrave encontraram o diretor-executivo do organismo. António Dias Martins aproveitou a ocasião para apresentar o espaço a António Costa e a António Costa Silva.

No final, falou, finalmente, aos jornalistas. António Costa notou que tem assistido "a um crescimento" da cimeira e "também da participação das startups portuguesas, que este ano vão ter o maior número de participação desde 2016". Foi este o único comentário do primeiro-ministro, sublinhando que "isso demonstra bem a dinâmica de uma cultura de empreendedorismo, de iniciativa e de inovação que se tem vindo a desenvolver", em Lisboa e em Portugal. "E a incentivar todos a desenvolverem a sua capacidade e iniciativa", notou.

Primeiro-ministro, António Costa, ao lado de António Dias Martins, diretor-executivo da Startup Portugal. Atrás segue Paddy Cosgrave e o ministro da Economia, António Costa Silva. © EPA/MIGUEL A. LOPES

Uma "nova oportunidade" chamada Brasil e a confiança que se mantém no ex-autarca de Caminha

Aquela foi a primeira e única afirmação sobre a Web Summit. A atualidade política internacional acabou por se impor nas questões dos jornalistas, com o primeiro-ministro a falar sobre o Brasil.

"Todos nós temos muitas saudades do Brasil e esta [eleição de Lula da Silva] é uma nova oportunidade de aproximação, neste ano em que assinalamos a independência do Brasil. Mas é também um momento de esperança para o mundo, quando ouvimos o presidente eleito reafirmar o seu compromisso para desflorestação zero da Amazónia, percebemos a grande contribuição do Brasil e o que isso significa para o comabte às alterações climáticas e um mundo que consiga inverter a trajetória, antes de atingir um ponto de não retorno", afirmou.

Ainda que questionado, recusou comentar o silêncio de Jair Bolsonaro sobre a vitória eleitoral de Lula. No entanto, recuperou o caso de Chico Buarque, vencedor do Prémio Camões de 2019, garantindo que com o novo presidente o prémio será entregue. O músico e escritor brasileiro, que é crítico do atual presidente brasileiro, aguarda a entrega da distinção há três anos, tendo em conta que parte do valor monetário é assegurado pelo governo brasileiro. Já depois das declarações aos jornalistas, ouviu-se o ministro da Economia comentar: "Essa história do Chico Buarque é boa, já nem me lembrava".

© MIGUEL A. LOPES/LUSA

Brasil e Web Summit falados e Costa tentava dar por terminado o tempo de antena. Mas o governante foi mesmo questionado sobre o seu secretário de Estado Adjunto, Miguel Alves, que está a ser investigado pelo Ministério Público por causa de um contrato-promessa de arrendamento para fins não habitacionais, que celebrou quando era presidente da Câmara de Caminha, para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço.

O governante começou por garantir "total confiança nas instituições" e que se deve deixar a "Justiça fazer o seu trabalho". "Tenho um princípio desde há sete anos. Não comento nenhum caso da Justiça e não vou abrir exceção", acrescentou.

Questionado se mantém confiança política em Miguel Alves, o primeiro-ministro respondeu: "Com certeza, senão não estaria como membro do governo". De acordo com a edição do Público de 26 de outubro, a autarquia de Caminha fez um "adiantamento duvidoso" de 300 mil euros para o projeto em questão, autorizado pelo agora secretário de Estado Ajunto do primeiro-ministro, quando liderava aquele município do distrito de Viana do Castelo. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público.