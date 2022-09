Do fastfood ao fastpay. Plataforma para pagar rapidamente nos restaurantes

Chega agora a plataforma deGrazie que ajuda a poupar cerca de 10 a 15 minutos ao cliente na hora de pagar a conta num restaurante, segundo o comunicado enviado.

A deGrazie permite que após o pagamento (sendo que os clientes precisam de smartphone com internet), a conta seja "fechada" na mesa e, após esse momento, os clientes recebem a fatura no endereço de email.

O que é necessário para aceder à deGrazie? Basta ler um código QR, exclusivo por mesa, com acesso ao menu digital e paga-se o total da conta em dez segundos através do sistema.

"Para os restaurantes, esta solução é um descanso, para quem está a fazer a conta, com ganhos operacionais assinaláveis", explica a empresa em comunicado.

A solução, que não precisa de registo ou download, "potencia a eficiência dos restaurantes, traz maior consumo e aumento da satisfação dos clientes, com o benefício de aumentar em cerca de 30% a taxa de gorjetas nos pagamentos efetuados", lê-se.

Além do mais, quando há divisões na conta nos jantares de grupo, a plataforma facilita esta operação. "A solução permite a divisão da conta, se for conjunta, e o pagamento total sem necessidade de intervenção de funcionários do restaurante".

De acordo com a nota, mais de 80 restaurantes no país já adotaram a plataforma para os pagamentos. A marca deGrazie foi criada pela PayCritical.