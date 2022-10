Docapesca e trabalhadores assinam acordo e é levantado pré-aviso de greve

Descarga de sardinha na Docapesca © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Docapesca assinou um acordo de princípio com as estruturais sindicais que garante as atualizações salariais relativas a 2022, tendo sido levantado o pré-aviso de greve marcado para segunda-feira, anunciou o Ministério da Agricultura.

Em comunicado, o Ministério adianta que na ronda negocial realizada na terça-feira, entre a Docapesca e os sindicatos SIMAMEVIP (CGTP) e SINDEPESCAS (UGT), foi possível atingir um acordo que garante as atualizações salariais relativas a 2022, "dando assim uma resposta às expectativas dos seus trabalhadores".

"Este é o resultado de um processo negocial que se iniciou em 2021 e que permitiu encontrar agora uma solução que garante um equilíbrio entre a valorização remuneratória dos trabalhadores e a sustentabilidade económico-financeira da empresa", é referido na nota.

A tutela adianta que o acordo foi levantado o pré-aviso de greve para dia 31 de outubro, "convocada pelo SIMAMEVIP (CGTP), que pretendia paralisar a atividade de todos os trabalhadores da Docapesca, com consequentes impactos na normal atividade do setor da pesca e pondo em causa o abastecimento alimentar dos portugueses".

O Ministério tutelado por Maria do Céu Antunes destaca na nota que para a "concretização deste acordo foi essencial um trabalho de estreita articulação com as tutelas setorial e financeira da empresa e o sentido de responsabilidade demonstrado pelos trabalhadores e pelos seus representantes nas estruturas sindicais".