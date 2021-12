Docapesca lança aplicação de compra e venda de pescado

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Docapesca investiu 574.000 euros no desenvolvimento da aplicação Leilão a Bordo, um canal de compra e venda de pescado fresco, e na implementação do sistema inteligente de pesagem, adiantou à Lusa o presidente do Conselho de Administração.

"O desenvolvimento da aplicação Leilão a Bordo e a implementação do sistema inteligente de pesagem em todo o país representa um investimento aproximado de 574.000 euros, com um cofinanciamento do programa operacional Mar 2020", afirmou o presidente do Conselho de Administração da Docapesca, Sérgio Faias, em resposta à Lusa.

Em causa, está uma aplicação que vai funcionar como um canal de compra e venda de pescado fresco, tendo por objetivo "contribuir para a digitalização da cadeia de valor da pesca" e para a valorização do peixe vendido em lota.

Através desta aplicação, é possível antecipar a compra e venda de peixe ainda a bordo da embarcação.

"O controlo de qualidade do pescado adquirido é realizado em lota, através de um sistema inteligente de pesagem, com recurso a inteligência artificial, que automatiza a identificação e o calibre das espécies de pescado e auxilia a classificação do grau de frescura", explicou Sérgio Faias.

Segundo a Docapesca, o pescador passa assim a ter uma maior possibilidade de valorização do peixe face ao leilão tradicional, uma vez que, tendo em conta que se inicia a bordo, "o leilão ocorre num formato crescente, para além de permitir o acesso a um leque alargado de compradores".

Por sua vez, os compradores têm a possibilidade de antecipar as compras, tendo acesso "à montra de todo o pescado disponível", sendo garantida a "total rastreabilidade digital" desse peixe.

Este sistema vai ainda permitir reduzir as operações manuais efetuadas em lota e melhorar a fiabilidade dos registos na primeira venda de pescado.

A partir de hoje e até ao final de dezembro, os armadores e compradores que tenham interesse em aderir ao sistema, que a Docapesca classifica como um "importante contributo para o incremento da digitalização do setor", podem efetuar o seu registo no "site" leilaoabordo.docapesca.pt.

A partir de janeiro, a aplicação, cujo desenvolvimento técnico foi adjudicado à Bitcliq Technologies, estará disponível nos sistemas Android e iOS para a lota de Sesimbra, que "é a principal lota do país na quantidade de pescado transacionado".

O presidente do Conselho de Administração da Docapesca disse ainda que, ao longo deste período, vão decorrer sessões de formação para os operadores que tenham interesse em aceder ao sistema.

Já durante o primeiro semestre de 2022, será lançada em Peniche e, até ao final do ano, o serviço será expandido às 24 lotas principais.

"Até ao final do primeiro semestre de 2023, será implementado nos 35 postos de vendagem da Docapesca (infraestruturas de menor dimensão, localizados em pequenas comunidades piscatórias)", garantiu Sérgio Faias.

A Docapesca é uma empresa do setor empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar.

Esta empresa está encarregue, no continente, do serviço público de prestação de serviços de primeira venda de pescado, bem como do apoio ao setor da pesca e aos respetivos portos.