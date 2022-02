Dois terços dos consumidores de eletricidade já têm contadores inteligentes

A E-Redes é a antiga EDP Distribuição © Direitos Reservados

A E-Redes já instalou mais de quatro milhões de contadores inteligentes, o que significa que dois terços dos clientes em Portugal continental estão já abrangidos por esta tecnologia, informa a empresa em comunicado.

Do total de equipamentos já instalados, mais de metade - ou seja, 3,1 milhões de contadores inteligentes - estão já em telegestão, "permitindo a recolha de dados automática, dispensando os consumidores do envio de leituras e possibilitando a emissão de faturas, por parte dos comercializadores, sem recurso a estimativas ou acertos".

No comunicado, a E-Redes, a antiga EDP Distribuição, explica que, com os contadores inteligentes, os consumidores podem "acompanhar o seu perfil energético e ajustar o seu consumo de eletricidade". Além disso, deixa de ser necessária a deslocação dos técnicos da empresa a casa do consumidores, seja para executar ordens de serviço ou para recolher leituras, com os consequentes benefícios em termos de comodidade e eficiência, mas, também, na redução da pegada ambiental. "Só em 2021, com o parque instalado, foi possível evitar a emissão de mais de 1,6 de toneladas de CO2", diz a empresa.

Por fim, destaca a E-Redes que esta realidade se traduz em benefícios para os comercializadores e empresas de serviços energéticos, "que poderão oferecer aos clientes serviços e planos de preços adaptados aos perfis e necessidades de consumo, constituindo um elemento fundamental da transição energética".