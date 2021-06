Domingo Soares de Oliveira anuncia novo empréstimo obrigacionista do Benfica

Aveiro, 23/12/2020 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sport Lisboa e Benfica no Estádio Municipal de Aveiro na final da Super Taça Cândido de Oliveira 2020. Pepe (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2021 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Domingo Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, anunciou esta terça-feira que o clube vai avançar com um novo empréstimo obrigacionista na primeira quinzena do mês de julho.

Embora sem avançar valores concretos, o CEO das "águias' admitiu que, à semelhança do que acontece desde 2015, o clube vai recorrer a essa estratégia para fazer face aos compromissos financeiros vigentes.

O anúncio teve lugar num evento promovido pelo clube da Luz em que foi assinado um contrato de patrocínio com o banco digital Wizink, válido por cinco temporadas, e uma parceria para o desenvolvimento de meios de pagamento para os adeptos do clube, assim como o lançamento de um cartão dirigido especificamente para sócios e fãs do Benfica.