Domino's quer abrir 150 lojas e contratar 3000 em Portugal

A Domino"s, multinacional norte-americana de pizzas, quer abrir em Portugal 150 lojas e contratar cerca de três mil colaboradores num futuro próximo - não avançado com uma data. Abriu, nos últimos oito meses, dez espaços no país. Atualmente, com 47 estabelecimentos, mais em Lisboa e no Grande Porto, prevê até ao fim do ano estar presente em todas as regiões portuguesas. Esta é a empresa que, literalmente, "põe as mãos na massa" e garante que os colaboradores são felizes e se sentem em casa no local de trabalho.

A felicidade deve-se a regalias "acabadas de sair do forno", como: o apoio aos trabalhadores, através de uma plataforma de descontos acessível aos colaboradores e famílias e um cartão de combustível com vários descontos. Além do mais, a multinacional realiza formações contínuas e ainda dispõem de políticas de reconhecimento, afirma Salomé Barreira, diretora de serviços centrais e responsável people da Domino"s, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Esta é uma altura em que as subidas de preços parecem não ter fim e a multinacional vê nos colaboradores o motor de arranque. Por isso, considera que merecem todos os benefícios e mais alguns.

Explicando mais a fundo, as regalias consistem numa plataforma de descontos na qual é possível comprar todo o tipo de produtos necessários para uma família, com vantagens e descontos. Há também um cartão de combustível que permite ter descontos, sendo estes dois incentivos extensíveis à família. A responsável remata: "Não olhamos só para o nosso trabalhador. Temos em consideração as necessidades dos trabalhadores e procuramos o que é mais necessário a cada um."

E como não é só receber, os trabalhadores têm de mostrar quais os ingredientes fundamentais para este setor de trabalho. Quais as características mais importantes? "Há dois aspetos que para nós são essenciais: a energia, porque o trabalho de loja assim o pede, e o sorriso fácil", explica a responsável, sem hesitar. Como a primeira impressão é decisiva, "é muito importante que isso se note numa entrevista". É claro que as questões técnicas são essenciais, mas "aprendem-se". As competências orgânicas, as softskills, já vêm com a pessoa e muito valorizadas pela empresa. "São fundamentais. Procuramos pessoas com grande otimismo, boa dose de autoconfiança, porque têm de arriscar."

Colaboradores felizes por "porem as mãos na massa"

De onde vem toda esta alegria? Provém da participação e envolvimento dos trabalhadores, que têm sempre uma palavra a dizer em decisões da multinacional, como procedimentos da empresa, menus, novas pizzas, entre outros. "Temos uma cultura orientada para as pessoas, faz parte do nosso ADN", diz Salomé Barreira.

Os colaboradores são a primeira parte a decidir e é fulcral para a empresa que assim o seja, "queremos trabalhar com pessoas que se envolvam diretamente nos processos de decisão. Eu participo, eu decido, eu dou sugestões", explica ao DV.

Em terras portuguesas desde 2015, a Domino"s, segundo a responsável, considera a palavra felicidade um dos ingredientes-chave que faz divergir a multinacional dos seus concorrentes. "As pessoas que trabalham connosco dizem que o ambiente é muito otimista. Conseguimos aliar o divertido à responsabilidade. Apelamos à participação, é uma vantagem em relação à concorrência."

Há diversão, responsabilidade e a flexibilidade, que são três fatores decisivos para ambas as partes. Quem é trabalhador na Domino"s pode ser estudante, pode ter outro trabalho em simultâneo ou ter outras questões que obrigam a uma margem de manobra maior. "É muito importante ter estas lógicas de trabalho flexível e que todas as empresas as tenham, se os processos assim o permitirem".

Normalmente, nem tudo é um mar de rosas e os erros são inevitáveis, mas a multinacional olha para o erro como um desafio. A cultura do erro é aceite e mais vale errar do que parar. "Temos a cultura da aceitação do erro. Para nós é mais importante fazer e errar, do que não fazer. É isto que pedimos às nossas pessoas", explica.

Apesar de a pandemia de covid-19 ter afetado em força o setor da restauração, Salomé Barreira, menciona terem sido dois anos complexos, mas em que nem a responsável, nem os colaboradores deixaram o negócio perder pedaços pelos dois anos. "As lojas estiveram sempre a trabalhar e as pessoas deram um esforço enorme à empresa. Por exemplo, existiu o aniversário da Domino"s, reunimos toda a equipa e reconhecemos os store managers e agradecemos todo o esforço feito durante a pandemia", remata a gestora.

Ainda questionada acerca da discussão sobre a nova regulamentação do governo acerca das plataformas, apesar da Domino"s ter os seus próprios drivers, a responsável revela que se os trabalhadores e os trabalhos estiverem assegurados, melhor para o setor. "Se todos trabalharmos nesta lógica de melhores condições de trabalho, estamos a promover uma empregabilidade saudável, boas práticas de gestão de pessoas", conclui Salomé Barreira.