Dona da app TikTok quer expandir operações globais. Vai contratar 10 mil pessoas

A ByteDance, dona da popular aplicação de vídeo TikTok, lançou-se num esforço de contratação em vários mercados. Segundo avança a Bloomberg, que teve acesso a um site interno da empresa para programas de referenciação de possíveis candidatos, a startup pretende agora contratar mais 10 mil pessoas. Além de representar a expansão da empresa para outros mercados além da China e dos Estados Unidos, estas contratações contribuirão também para o objetivo de contratar 40 mil pessoas até ao final de 2020 – o que colocaria a ByteDance com um número de empregados próximo da gigante de e-commerce Alibaba.

Destas 10 mil vagas por preencher, a Bloomberg nota que cerca de um terço estará ligado à área de pesquisa e a posições na área de desenvolvimento de software, para alimentar as várias áreas de negócio da empresa. Além da plataforma de vídeos curtos TikTok, que tem sido muito utilizada como uma forma de passar o tempo durante o isolamento, a ByteDance é também dona do agregador de notícias Toutiao. Mais recentemente, a empresa apostou também na área dos jogos, chegando até a ser noticiada a nomeação de um executivo para alavancar esta área de negócio.

A listagem de contratações a que a Bloomberg teve acesso dá conta de que a empresa está interessada em contratar pelo menos três mil pessoas para a área de programação, engenharia e analítica. Outras áreas, como a gestão de produto ou posições mais ligadas à operação direta, podem ser reforçadas com outros três mil trabalhadores.

Embora uma grande quantidade de contratações esteja virada para a China, especialmente para Pequim, os cálculos da Bloomberg dão conta de planos para mais de cem contratações em vários locais fora da China. Mountain View, nos Estados Unidos, receberá o maior número de contratações, seguida por Londres, Singapura, Los Angeles ou Tóquio.

Aos oito anos de vida, a ByteDance está já avaliada em 75 mil milhões de dólares. O portefólio da empresa divide-se entre aplicações sociais, como o TikTok, que na China tem outra versão com o nome de Douyin, o agregador de notícias Toutiao, ou a plataforma Xigua Video, dedicada ao alojamento de vídeos mais longos. O número de utilizadores mensais dos produtos da ByteDance ronda já os 1,5 mil milhões de utilizadores.

Nas últimas semanas, com o boom do teletrabalho, a ByteDance apostou também no desenvolvimento de software virado para a produtividade, com o nome de Lark ou Feishu (dependendo da localização), uma tentativa de suite com software para processamento de texto, folhas de cálculo ou apresentações.