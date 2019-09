Dona da Bollycao anuncia ERE com saída de 290 trabalhadores

A empresa Bimbo Donuts Iberia, fabricante de produtos como a Donuts, Donnettes ou Bollycao, avançou com um Registro de Regulamentação do Emprego (ERE) que prevê a saída de 290 trabalhadores. Portugal não é afetado, garante fonte oficial da companhia.

“Causas económicas, organizativas e de produção” foram as razões invocadas pela empresa para avançar com o ERE. “O mercado de pão e pastelaria de marca de fabricante sofreu uma progressiva diminuição nos últimos anos na sequência do incremento de vendas dos produtos de marca de distribuição”, diz a Bimbo Donuts Iberia em comunicado, citado pelo El Mundo. Esta situação implica um menor volume de quilos distribuídos pela empresa, levando à “necessidade de adequar a estrutura comercial a esta realidade”.

O ERE prevê a reorganização das rotas de distribuição, bem como o corte de pessoal.

O grupo Bimbo é a maior panificadores do mundo, com presença em 32 países e mais de 137 mil trabalhadores, tendo fechado o ano passado com vendas superiores a 15 mil milhões de dólares.

A Bimbo Donuts Iberia é a sua filial europeia, operando em Espanha, França, Reino Unido e Portugal.