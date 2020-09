Dona da Camel com novo diretor-geral no mercado ibérico

Guilherme Silva é o novo director geral da Japan Tobacco International (JTI) na Ibéria, um cluster que inclui os mercados de Portugal, Espanha, Andorra e Gibraltar, sucedendo a Tom Osborne no cargo. A empresa japonesa, dona da Camel, atingiu a sua quota de mercado recorde (25.2%) nesse mercado.

“Chego à Ibéria muito motivado e com o mesmo entusiasmo e dedicação com que deixei o Brasil para iniciar a minha carreira internacional dentro da companhia. A atual pandemia global marcará indubitavelmente o desenvolvimento da nossa indústria nos meses que se seguem. No entanto, com a equipa de profissionais altamente qualificados da JTI na Ibéria, não tenho dúvidas que atingiremos o nosso objectivo: assegurar o crescimento sustentável do nosso negócio num enquadramento regulatório equilibrado”, diz Guilherme Silva, citado em nota de imprensa.

Natural do Brasil, Guilherme Silva, começou a sua carreira profissional na JTI em 2005, tendo ocupado várias funções na área do Marketing e Vendas em mercados como Genebra, África do Sul, México, Filipinas, Sudoeste Asiático e Cambodja. Em 2016 liderou a companhia no mercado malaio, dois anos depois foi nomeado vice presidente de Marketing e Vendas para a região Western Europe.

Guilherme Silva sucede a Tom Osborne e vai liderar no cluster ibérico uma equipa de 750 profissionais que trabalham nas fábricas, departamentos comerciais e escritórios dos mercados deste cluster.

A JTI é uma das principais empresas de tabaco e vaping do mundo empregando mais de 45 mil colaboradores, estando presente em mais de 130 países. Winston e Camel são algumas das marcas que detém, detendo ainda a Logic (cigarros eletrónicos) e a Ploom (tabaco aquecido).