Dona da Comercial já tem nova liderança de marketing

Manuel Simões de Almeida vai ser o novo responsável de marketing da Media Capital Rádios, a dona de estações como Comercial e a M80, apurou o Dinheiro Vivo.

Fonte oficial do grupo não comentou esta informação, mas o Dinheiro Vivo sabe que o profissional está de regresso à MCR para ocupar o cargo deixado em aberto por João Arbués Moreira, que transitou para a direção de marketing da TVI após a nomeação de Luís Cabral para CEO do grupo Media Capital.

Depois de vários anos como consultor de comunicação, Manuel Simões de Almeida retorna às rádios, agora sob a liderança de Salvador Bourbon Ribeiro, onde já tinha liderado o marketing entre 2010-2013, num momento em que a Comercial lidera as audiências de rádio com 18,5% de audiência acumulada de véspera (AAV), mais 0,1 pontos percentuais que a RFM. A MCR tem no acumulado das rádios uma AAV de 26,9%, valor abaixo do 27,1% registado pelo grupo Renascença Multimédia, de acordo com o mesmo estudo da Marktest.

Manuel Simões de Almeida tem um percurso ligado ao grupo Media Capital, em diversas áreas de negócio, em funções de liderança no marketing e operacional.

Foi diretor de marketing da Media Capital Edições (2001-2005), diretor de operações da MOP (2005-2010), diretor de marketing da MCR (2010-2013) cargo que acumulou durante algum tempo com o de direção de marketing da Media Capital Digital (2012-2014), passou pelo marketing da TVI.