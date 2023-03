Dona da Correio da Manhã mais que duplica lucro para 10,5 milhões de euros em 2022

jnpt260309pc jornais do grupo cofina record jornal de negocios e correio da manha foto pedro correia 260309 © Direitos Reservados

A Cofina, detentora das publicações Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record e do canal televisivo CMTV, obteve lucros de 10,5 milhões de euros em 2022, mais 147,4% face ao ano anterior, informou esta quinta-feira o grupo, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa de media, a subida expressiva do resultado líquido terá sido justificada não só pela "evolução do mercado publicitário", como também pela reversão de uma provisão "em resultado do desfecho favorável ao grupo de processos fiscais".

Durante o exercício de 2022, as receitas totais da Cofina ascenderam a 76 milhões, refletindo um ligeiro aumento de 0,2% em comparação com 2021. Enquanto as receitas de publicidade cresceram 5% e as de produtos de marketing alternativo 9,5%, as de circulação caíram 8,5%, para 29,6 milhões de euros - uma diferença de oito milhões em relação ao ano anterior.

Já olhando para os segmentos, a televisão - com a CMTV - gerou receitas de 20,3 milhões de euros (+16,1%) e a imprensa - que engloba também as revistas Sábado e TV Guia, e a área de BOOST (eventos, activation e publishing) - de 55,8 milhões de euros, uma redução homóloga de 4,5%.

Em sentido inverso, os custos operacionais sofreram um aumento de 2%, compreendendo 62,5 milhões de euros. Na origem deste incremento estará "o investimento realizado na cobertura da guerra na Ucrânia, mas também a inflação generalizada de preços, nomeadamente no custo do papel, eletricidade e combustíveis", refere o grupo.

Durante o período em questão, o grupo liderado por Paulo Fernandes registou uma imparidade de Goodwill no montante de 3,6 milhões de euros, assim como custos não recorrentes relacionados com a liquidação da Grafedisport - Impressão e Artes Gráficas, S.A, no valor de um milhão de euros.

Excluindo aqueles dois fatores, o O EBITDA do grupo, isto é, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cifrou-se em 13,6 milhões de euros, menos 8,2% comparativamente com 2021. Já considerando a imparidade e os custos não recorrentes, o mesmo indicador ascendeu a nove milhões.