Dona da Cortefiel com recorde de receitas de 840,7 milhões nos primeiros nove meses do ano

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2023 • 11:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As receitas da Tendam, dona das marcas Cortefiel, Springfield, Women'secret ou Pedro del Hierro, subiram 8,6% para 840,7 milhões de euros até novembro, os primeiros nove meses do ano fiscal 2022-23, um resultado recorde.

De acordo com os dados esta quinta-feira divulgados - que correspondem ao período de 01 de março a 30 de novembro -, o negócio digital aumentou 15,4% e 126,3% face a 2021 e 2019, respetivamente.

A margem bruta, diferença entre receitas e custos, manteve-se no período em análise acima dos 63% e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recorrente situou-se nos 192,5 milhões de euros, menos 1,2% do que em 2021.

A dívida líquida da Tendam é de 408 milhões, se bem que a empresa recorda que em outubro reduziu a dívida bruta em 19,3%.

A Tendam conta com 10 marcas próprias - algumas delas presentes em Portugal --, 32 milhões de clientes associados aos clubes de fidelização e mais de 125 marcas de terceiros em formato digital.

O presidente e administrador-delegado, Jaume Miguel, defende que esta "é a melhor base para continuar a garantir crescimentos sólidos e sustentados no tempo".

Só no terceiro trimestre, a empresa registou uma subida de 1,7% das vendas para 263,2 milhões de euros, face a 2021, e um crescimento de 2,7% face a 2019.

No final de novembro, as vendas representavam 18% do total. No período em análise, o negócio digital cresceu 15,4% face a 2021 e 126,3% face a 2019.