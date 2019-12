Dona da Gucci estuda compra da Moncler por 11 mil milhões

O segmento de luxo está a fervilhar. Depois de a Louis Vuitton ter concluído a compra da Tiffany por 15 mil milhões de euros, o dono das marcas Gucci e Yves Saint Laurent está a estudar a possibilidade de comprar o fabricante de roupa de esqui Moncler. Fontes próximas da operação citadas pela Bloomberg indicam que os executivos de ambos os grupos tiveram uma reunião preliminar onde discutiram o assunto.

Para chegar a bom porto, o CEO da Kering, dona da Gucci e da Yves Saint Laurent, François-Henri Pnault, deverá superar a participação da Moncler – o maior acionista da marca italiana possui 22,5% do capital. A Moncler está avaliada em 11 mil milhões de euros, enquanto a Kering tem uma capitalização bolsista de 68.786 milhões de euros.

Apesar de a negociação ainda ser uma incógnita, o anúncio das conversações entre as marcas de luxo fez disparar as ações da Moncler mais de 10%, o maior aumento desde que a cotada começou a negociar na bolsa de Milão, há seis anos. Enquanto isso, os títulos da Kering valorizam 1,25% em Paris.

Entre as marcas que a Kering detém estão os relógios Ulysse NArdin, a linha de joias Boucheron e marcas de moda como Alexander McQueen e Bottega Veneta.

O grupo francês tem tornado-se cada vez mais dependente da Gucci, que contribuiu com mais de 75% do seu lucro operacional no primeiro semestre do ano. Este facto pressiona a Kering a tentar diversificar os seus negócios e reduzir de queda da procura da Gucci.