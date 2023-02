Dona da Ikea Portugal reduziu em 13,6% a sua pegada carbónica

O grupo Ingka, ao qual pertence a Ikea Portugal, conseguiu reduzir a sua pegada carbónica em 13,6% no ano passado. Como refere a empresa em comunicado, "os investimentos nas lojas, novas e existentes, em ferramentas e serviços digitais, em energia renovável e na área de logística contribuíram para o alcance deste resultado".

Segundo o Relatório anual e de Sustentabilidade FY22 da empresa, 74,2% da eletricidade usada proveio de fontes renováveis, o que significa um aumento de 69,1% comparado com o período homólogo anterior. Também a redução do desperdício operacional aumentou 9,5% em relação a 2021, com uma taxa de reciclagem de 75,7%.

No que ao desperdício alimentar diz respeito verificou-se uma redução de 57,8% das lojas IKEA, desde o ano fiscal de 2017. Como explica a empresa, a redução é equivalente aos alimentos usados em 20 milhões de refeições e 36 mil toneladas de CO2 .

Outro dos principais resultados alcançados foram as mais de 3,8 mil milhões de visitas em IKEA.com, tendo a app sido descarregada 20,3 milhões de vezes.

Foram, também, criadas áreas circulares em 306 lojas, permitindo que os clientes comprem móveis em segunda mão e quase novos. Como reforça o grupo, "32,5 milhões de produtos foram vendidos nas nossas áreas circulares e 1,8 milhões de clientes usaram o nosso serviço de peças sobresselentes para reparar e prolongar a vida útil de seus produtos IKEA".

Na área da alimentação, e desde o início de 2022, todos os seus espaços passaram a oferecer alimentos à base de proteína vegetal, pelo mesmo preço ou por um preço inferior ao da alternativa com carne.

E, de forma a conseguir os seus intentos, no plano da energia renovável, o grupo Ingka tem uma meta de investir, até 2030, um total de 6,5 mil milhões de euros.

Para o CEO do Ingka Group, e apesar de estarmos a atravessar uma época desafiante, o desempenho do grupo foi consistente. "O nosso propósito de criar uma vida melhor para a maioria das pessoas está mais forte do que nunca e estou muito orgulhoso do que alcançámos na operação de retalho IKEA, Ingka Centers e Ingka Investments. Investimos na criação de uma IKEA melhor, tornando-a mais acessível e sustentável - o que reforça a importância de continuarmos a reduzir a nossa pegada carbónica total, ao mesmo tempo que conseguimos fazer o negócio crescer", refere Jesper Brodin.

Por seu turno, Karen Pflug, a diretora de Sustentabilidade do Grupo Ingka, afirma que "mais do que nunca, precisamos de nos focar nos desafios globais que enfrentamos enquanto empresa e indivíduos, tais como o aumento da desigualdade e a crise climática".