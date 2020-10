Dona da Makro compra grupo português que fornece hotéis e restaurantes

Loja da Makro em Leça do Balio. © Arquivo/Global Imagens

A dona da Makro em Portugal reforçou o investimento em Portugal. O grupo alemão Metro AG comprou o grupo português de distribuição alimentar Aviludo, que fornece hotéis e restaurantes, segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira. Não foi comunicado o valor da operação.

O grupo Aviludo foi fundado em 1984 em Almancil e é considerado um dos maiores grupos nesta área em Portugal. Só em 2019, registou um volume de negócios de 152 milhões de euros e forneceu mais de 13 500 estabelecimentos e empresas. Este grupo português conta com 850 trabalhadres.

Esta operação vai servir para a dona da Makro alargar o negócio de distribuição alimentar em Portugal. Além dos centros de produção (8), da frota (180 veículos) e da distribuição, o negócio inclui todo o património da Aviludo.

"Vamos agora, através da aquisição da Aviludo, expandir a oferta e serviços para os nossos clientes em Portugal, um mercado que consideramos estratégico. Graças ao forte posicionamento da Aviludo, reforçamos a presença no país e criamos mais valor para os nossos clientes e para os seus negócios de forma a acelerar também o nosso crescimento", destaca o líder do grupo Metro AG, Olaf Koch, citado no mesmo comunicado.

O líder e co-fundador do grupo Aviludo, José Ressurreição, aponta o grupo alemão como "o parceiro ideal para crescer, preservando ao mesmo tempo a fórmula de sucesso da Aviludo e os seus melhores ativos, a cultura de trabalho e as pessoas".

A Metro AG é a dona da Makro Portugal, que conta com 10 lojas em território nacional e gerou um volume de negócios de 398 milhões de euros em 2018/2019, indica o comunicado de imprensa.