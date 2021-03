Dona da Meo sobe 0,5% receitas para 2,12 mil milhões

Cascais, 09/10/2020 - Decorre hoje no Centro Cultural de Cascais o primeiro dia do MOBI SUMMIT PORTUGAL 2020 3 Edição do Maior Evento de Mobilidade Urbana Alexandre Fonseca - CEO, Altice (Orlando Almeida / Global Imagens ) © Orlando Almeida / Global Imagens

A Altice Portugal fechou o ano passado com receitas de 2.121,2 milhões de euros, uma subida de 0,5% em relação a 2019, com o contributo da subida de 2,7% das receitas no último trimestre de 2020, para 558,3 milhões de euros. A operadora dona Meo, que fechou o ano com 5,6 milhões de casas ligadas com fibra ótica, investiu 465,7 milhões de euros, mais 6,9% do que no ano anterior.

"O contexto adverso não abrandou o nosso nível de Investimento ao longo do ano - 465,7 milhões de euros -, nomeadamente na segurança, reforço e expansão das redes, no apoio a entidades envolvidas no combate à covid-19, em áreas como a saúde, a educação, a proteção social e combate ao isolamento dos mais idosos, a Proteção Civil e as Forças de Segurança Públicas. Adicionalmente, e apesar de termos atingido no final do 2º trimestre de 2020 a meta estabelecida de 5,3 milhões de casas com fibra ótica, mantivemos o nosso compromisso de continuar a levar esta infraestrutura a todos os portugueses, garantindo igualdade de oportunidades, sem discriminar regiões ou territórios, tendo fechado o ano com 5,6 milhões de casas e empresas passadas com fibra ótica, num verdadeiro esforço patriótico e de aposta no nosso país, indo onde nenhum outro chegou e concretizando um verdadeiro serviço público, prestado por uma empresa 100% de capitais privados", comenta Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, citado em comunicado.

Só no último trimestre do ano passado a operadora investiu 127,3 milhões de euros, de um total de 465,7 milhões de euros, tendo adicionado 241 mil casas ligadas por fibra à rede, num ano em que atingiu em junho o objetivo de ligar 5,3 milhões de lares com esta tecnologia. No final de 2020 atingiram 5,6 milhões de casas, chegando a mais de 85% dos lares portugueses.

A operadora viu o ano passado as receitas subir 0,5% - "desempenho que resulta do contínuo aumento da base de clientes e de serviços e do controlo dos custos Operacionais - com o EBITDA a subir 0,2%, para 833,6 milhões de euros no final do ano passado.

No quarto trimestre o EBITDA fixou-se nos 205,3 milhões, uma subida de 4,5%, refletindo uma subida das receita no período de 2,7%, para 558,2 milhões, depois de um crescimento de 2,6% no 1º trimestre de 2020, uma queda de 4,2% no 2º trimestre e uma subida de 0,9% no 3º trimestre de 2020. "Nesta recuperação, o crescimento das vendas de equipamentos, principalmente telemóveis, o retorno da receita de conteúdos premium desportivos e o ligeiro aumento das receitas de roaming, foram fundamentais", justifica a empresa.

O segmento consumo encerrou o 4º trimestre com 312 milhões de euros de receitas, 0,4% acima dos 309,6 milhões de euros registados um ano antes. "Esta evolução homóloga representa a retoma do crescimento das Receitas, interrompido no 2º trimestre do ano pela situação pandémica e consequente confinamento", refere a Altice.

Já o segmento de serviços empresariais (combina os segmentos empresarial - B2B, Wholesale e as restantes Unidades de Negócio da Altice Portugal) no 4º trimestre obteve 246,3 milhões de euros de receitas, uma subida homóloga de 5,3% face aos 233,9 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano anterior, e 4,1% face ao trimestre anterior.

Na reta final do ano, a operadora registou 39,1 mil adições líquidas nos serviços fixos ("após o nível recorde de 51,9 mil no 3º trimestre de 2020") e mais 169,8 mil no total do ano. Os clientes únicos B2C cresceram 6,8 mil nesse trimestre e 29,5 mil no ano. O negócio móvel conseguiu 71,2 mil adições líquidas no último trimestre e mais 196,5 mil pós-pagas no ano.