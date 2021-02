Dona da Mercedes vai separar-se dos camiões

Daimler detém marcas como a Mercedes e a Smart. © EPA/FELIPE TRUEBA

A dona da Mercedes-Benz vai separar-se dos camiões. O grupo Daimler vai alterar a sua estrutura no terceiro trimestre deste ano, segundo o anúncio feito esta quarta-feira. A operação tem vários impactos em Portugal.

A unidade de automóveis ligeiros de passageiros e comerciais do grupo Daimler vai passar a designar-se Mercedes-Benz. A unidade de camiões e de autocarros do grupo estará numa empresa à parte, que será cotada na Bolsa de Frankfurt no final de 2021 mas que terá como os principais acionistas da Daimler como os maiores representantes no capital social.

A alteração afeta a fábrica de mini-camiões Mitsubishi Fuso Truck, controlada desde 2005 pela Daimler e que passará a estar na nova empresa dedicada aos veículos pesados.

"Este é um momento histórico para a Daimler. Isto representa o início de uma profunda remodelação da empresa", assinalou o presidente do conselho de administração do grupo, Ola Källenius, citado em comunicado de imprensa.

"A Mercedes-Benz Cars & Vans e a Daimler Trucks & Buses são negócios diferentes, com grupos específicos de consumidores e diferentes necessidades de investimento e de tecnologia. As duas empresas estão em indústrias que enfrentam mudanças estruturais e tecnológicas. Neste contexto, acreditamos que poderão funcionar de forma mais eficiente como entidades independentes", acrescentou.

Não se sabe, para já, em que situação ficarão as outras duas operações do grupo de Estugarda em Portugal, ambas na unidade de mobilidade: o Mercedes-Benz.io, o centro digital que desenvolve tecnologias para a condução autónoma e outras ferramentas; e o tb.lx, centro tecnológico que aposta na inovação e serviços digitais no sector dos veículos comerciais, de camiões e autocarros.

Mas o ainda grupo Daimler refere que as duas entidades serão apoiadas por unidades dedicadas ao desenvolvimento de soluções de mobilidade. Ou seja, o Mercedes-Benz.io deverá passar para a Mercedes-Benz; o tb.lx transitará para a unidade de camiões e autocarros.

O processo de separação da Daimler deverá ser aprovado pelos acionistas no terceiro trimestre de 2021. Nessa altura, serão conhecidos todos os detalhes sobre o futuro do grupo de Estugarda.

A Daimler Truck é considerada a maior fabricante de camiões e de autocarros do mundo. Conta com mais de 100 mil trabalhadores em 35 unidades da Europa, América do Norte e Ásia, tendo obtido receitas totais de 44,9 mil milhões de euros em 2019.