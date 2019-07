Essilor compra dona das óticas do El Corte Inglés por 7200 milhões

A Essilor adquiriu 76,72% do capital do GrandVision, grupo dono das óticas do El Corte Inglés. A um preço de 28 euros por ação, o valor da operação ascenderá a 7200 milhões de euros, indica o Cinco Días.

Em fevereiro deste ano, o El Corte Inglés tinha acordado a venda do seu departamento de óticas – Ótica 2000 -, com dois estabelecimentos em Portugal e 106 em Espanha, à GrandVision.

A operação recebeu luz verde do conselho de administração e supervisão da GrandVision. O seu principal acionista estabeleceu um compromisso irrevogável de venda no acordo. Com a aquisição inicial de 76,7% do capital, a Essilor lançará uma oferta pública de aquisição às restantes ações, anunciou em comunicado citado pelo diário espanhol.

Com a absorção da GrandVision, a dona da Ray-Ban aumentará a sua rede de distribuição, com a soma das 7200 lojas do grupo holandês com 37 mil empregados e uma faturação anual de 3700 milhões.

A operação está condicionada a várias autorizações e prevê-se que esteja finalizada entre 12 e 24 meses.