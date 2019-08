Dona da Sagres compra de Água Castello

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas acaba de reforçar o seu portefólio de águas com a compra da Água Castelo, marca de água gaseificada que vendeu 5 milhões de litros o ano passado. O valor da operação não foi revelado.

O grupo dono da Sagres, que integra a Novadis, a Sociedade de Água de Luso e a Hoppy House Brewing, adquiriu a um grupo de investidores privados liderado pela Capital Criativo, 100% do capital da Mineraqua Portugal, que detém a concessão e a marca Água Castello, marca centenária de água mineral natural gaseificada.

A compra reforça o portefólio do grupo no mercado das águas minerais naturais em Portugal, onde já detém a Água de Luso e Água do Cruzeiro.

A Água Castello vendeu cerca de cinco milhões de litros em 2018, o que representa uma quota de cerca de 7% em volume do mercado das águas com gás em Portugal, segundo os dados da AC Nielsen, citados pelo grupo.

A Água Castello tem a sua unidade de enchimento em Pisões, Moura, no Alentejo.