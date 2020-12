Dona da Sagres "desapontada" com coima de  29,5 milhões da AdC por combinar preços com super

Sagres © DR

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), a dona da Sagres, está "desapontada" com a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) que aplicou uma coima de 29,5 milhões de euros por ter combinado preços de alguns dos seus produtos com várias cadeias de supermercados.

"A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) tomou conhecimento hoje da decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) decorrente de Nota de Ilicitude anunciada em março de 2019. A SCC colaborou ativamente com a AdC durante a investigação por esta realizada. A SCC reafirma o total cumprimento da lei da concorrência vigente em Portugal", reagiu a cervejeira em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

"A SCC manifesta-se desapontada com esta decisão uma vez que, aparentemente, a AdC não aceitou os argumentos apresentados oportunamente pela Empresa. Iremos estudar em detalhe a globalidade da decisão de forma a determinar quais os nossos próximos passos. Contudo, e até ser tomada uma decisão sobre os próximos passos, a SCC irá abster-se de qualquer comentário", diz ainda.

A AdC condenou a SCC ao pagamento de uma coima de 29,5 milhões por combinar de preços com o Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché, vários produtos, tais como as cervejas Sagres e Heineken, mas também Bandida do Pomar e Água do Luso, "para os fazer subir de forma gradual e progressiva no mercado retalhista". A decisão da AdC inclui ainda um administrador da SCC, condenado ao pagamento de 16 mil euros.

A investigação da Concorrência determinou que as práticas duraram mais de 9 anos - entre 2008 e 2017.

É a primeira condenação das 7 acusações de hub-and-spoke determinadas pela AdC ao sector do retalho alimentar e aos fornecedores de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, de pão e bolos embalados e de produtos de higiene pessoal, beleza e cosmética. As notas de ilicitude foram conhecidas em março de 2019.