A Impresa fechou junho com lucros de 3,5 milhões de euros, uma subida de 37,9% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. As receitas do grupo dono da SIC subiram 3,2%, para 88,8 milhões de euros empurradas pelo crescimento da publicidade e das receitas com as chamadas telefónicas para os programas.

Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, fala de um primeiro semestre “histórico” para o grupo dono da SIC e do Expresso, destacando a mudança da estação para os novos estúdios em Paço de Arcos, o regresso à liderança da SIC, depois de mais de 12 anos, e a emissão obrigacionista de 51 milhões de euros, “a operação ao retalho com o maior número de subscritores nos últimos 6 anos”, concluída com sucesso.

“Todas estas alterações que vivemos no primeiro semestre foram decisivas para o cumprimento dos nossos objetivos estratégicos. A liderança da SIC e do Expresso contribuiu para um crescimento de 3,2% nas receitas totais, incluindo as publicitárias, bem como para um aumento de 12,1% no EBITDA”, destaca Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa.

“Estamos convictos de que vamos melhorar os nossos resultados em 2019, aumentando não só o EBITDA como ainda os resultados líquidos, e mantendo igualmente a tónica na redução da dívida, que reduzimos em 18,2 milhões de euros neste primeiro semestre.”

O grupo fechou o semestre com uma dívida líquida remunerada de 167,5 milhões.

SIC: receitas com chamadas telefónicas sobem 115,4%

Até junho a SIC registou receitas de 75,3 milhões (+3,5%), com o contributo de todas a linhas de receita, com exceção da subscrição dos canais.

“As receitas de subscrição geradas pelos 8 canais da SIC, distribuídos por cabo e satélite, em Portugal e no estrangeiro, desceram 9,8% no 1º semestre de 2019, para 17,6 milhões. Esta quebra ficou a dever-se à renovação de contratos nacionais e essencialmente à negociação com operadores internacionais”, explica o grupo.

Já as receitas de IVR (chamadas telefónicas para programas) apresentaram um crescimento de 115,4%, atingindo 6,4 milhões de euros, “como consequência das alterações efetuadas em grelha da SIC generalista.”

As receitas de publicidade subiram 1,3% para 49,3 milhões de euros.

“Os custos operacionais, sofreram um acréscimo de 2,3%, como consequência, essencialmente, do aumento de receitas de IVR’s. O aumento dos custos operacionais (1,4 milhões) foi compensado positivamente pelo aumento total de receitas (2,5 milhões de euros), o que levou a um acréscimo de 10% em EBITDA e 8,9% em EBITDA ajustado de indemnizações.”

Publishing: receitas sobem, custos também com a indemnizações

Na unidade de Publishing, onde está integrado o Expresso, as receitas subiram no semestre 0,9%,para 12,1 milhões, sobretudo à conta da subida das receitas de circulação que subiram 5%, para 4,8 milhões.

O grupo destaca “pela positiva”, as receitas com a subscrição digital do Expresso, que cresceram a uma taxa superior a 21,1%, em termos comparáveis, no 1º semestre, “representando 16,6% do total das receitas de circulação.”

As receitas de publicidade atingiram 6,2 milhões (+o,3%). “Além da manutenção das receitas de publicidade em papel, o segmento digital teve forte contributo para este resultado, com uma subida em cerca de 9,3% nas receitas de publicidade digital, que agora representam 31,6% do total das receitas de publicidade da área do Publishing.”

“A aposta que tem vindo a ser feita no digital reflete-se no total das receitas da publicidade e circulação, representam atualmente 26,4% do total do volume de negócios da área do Publishing”, informa a Impresa.

No período os custos subiram 3,8%, para 12,1 milhões de euros, uma subida a que se deve “a custos com indemnizações incorridos no 1º semestre de 2019”.

A unidade regista um EBITDA de 38,3 mil euros (-89,4%), mas “sem registo de custos de reestruturação”, teria obtido um EBITDA positivo de 403 mil euros, mais 20 mil euros (+5,3%) que os registados até junho do ano passado.