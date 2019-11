Dono da SIC vai deixar de apresentar contas a cada três meses

A Impresa vai deixar de apresentar contas a cada três meses ao mercado a partir do próximo ano, informou o grupo dono da SIC e do Expresso à CMVM. O grupo vai continuar a apresentar as contas semestrais e anuais.

“Informa-se que, uma vez ultrapassado o período de dois (2) anos previsto no artigo 246º-A, n.º 2, do Código dos Valores Mobiliários, o Conselho de Administração da Impresa — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. deliberou a cessação da divulgação de informação financeira trimestral, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020. Manter-se-á a publicação de informação financeira semestral, nos termos do disposto no artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários”, informou o grupo.

(em atualização)