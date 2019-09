Dona da Tabaqueira e Altria descartam fusão

A Philip Morris Internacional (PMI) e a Altria terminaram as negociações para uma possível fusão sem chegar a nenhum acordo. Ao invés, ambas as tabaqueiras decidiram unir esforços para lançar nos Estados Unidos o dispositivo de tabaco aquecido da PMI – iQos, avança o Cinco Días. O produto recebeu a autorização da Food and Drug Administration (FDA) para ser comercializado no país em abril.

O CEO da PMI, Andrés Calantzopoulos, assegurou que a comercialização do produto “faz parte da intenção de ambas as companhias de um futuro sem fumo”.

Por outro lado, o diretor executivo da Juul Labs, Kevin Burns, decidiu demitir-se do cargo, sendo substituído por K.C. Crosthwaite com efeitos imediatos. Crosthwaite é o atual diretor de crescimento da Altria, empresa opera as marcas Philip Morris nos EUA e detém 35% da Juul. Na Altria, o executivo supervisionou as operações da empresa na transição dos produtos para alternativas sem combustão e teve um papel crucial no lançamento do iQos nos EUA.

A Juul decidiu assim suspender, com efeitos imediatos, todas as suas campanhas publicitárias nos EUA.

O anúncio de uma possível fusão surgiu em agosto. A PMI anunciou que estava a discutir uma fusão com a Altria, mas que não havia “nenhuma garantia” de que a operação seria concluída.