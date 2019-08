Dona da Tabaqueira e Altria negoceiam fusão

A Philip Morris International anunciou que se encontra em negociações com a Altria com vista a uma potencial fusão.

Em comunicado, a dona da Tabaqueira em Portugal indica que “não existem certezas de que saia algum acordo ou transação das negociações”. Além de que, “também não é certo que mesmo alcançado um acordo, a operação seja concluída”.

A operação de fusão das duas maiores tabaqueiras do mundo, detentoras de marcas como Marlboro e iQos, está sujeita à aprovação das direções das respetivas empresas, assim como dos seus acionistas e reguladores.

A concretizar-se a fusão, as duas companhias voltam a ser uma só novamente, depois de mais de 10 anos separadas. As empresas não avançaram mais pormenores sobre as conversações nem valores.