Dona da TVI chega a acordo para criação da CNN Portugal

Novo estúdio da TVI

O grupo Media Capital (que detém a estação de televisão TVI e rádios como a Rádio Comercial) firmou um memorando de entendimento para um acordo de licenciamento que prevê a criação da CNN Portugal, de acordo com o site da TVI e a informação entretanto enviada ao regulador do mercado de capitais, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A CNN Portugal será um canal programado e operado pela dona da TVI sob licença da estação norte-americana, a qual dará formação, consultoria e acesso a conteúdo de todo o portfólio da CNN, segundo a mesma fonte.

Depois da fase de discussão com as entidades reguladoras e cumprimento das atividades, a Media Capital dará todas as atualizações e informações sobre o projeto, acrescenta a notícia da TVI.