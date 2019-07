Dona da TVI com lucros de 5,8 milhões até junho

A Media Capital, a dona da TVI, fechou junho com lucros de 5,8 milhões, depois de ter apresentado prejuízos nos primeiros três meses do ano. Apesar da recuperação o resultado representa um recuo de 44% em relação aos 10,5 milhões registados pelo grupo nos primeiros seis meses do ano passado.

No semestre o grupo de media, que desde julho tem Luís Cabral com CEO em substituição de Rosa Cullell, registou receitas de 86,4 milhões, menos 1% do que em relação a igual período do ano passado, com as receitas de televisão, produção audiovisual e ajustamentos de consolidação a penalizarem os resultados. Apenas a unidade de rádio e entretenimento (agora agrupada nas contas) apresentou crescimento nas receitas: subiu 23%, para 12,1 milhões.

No período, os gastos operacionais, excluindo amortizações e gastos de reestruturações, da Media Capital fixaram-se nos 71,4 milhões, uma subida de 6%, empurrando para uma queda de 25% o m EBITDA (sem gastos com reestruturações) para os 14,9 milhões.

TVI: resultado operacional cai para metade

Os resultados até junho da estação de Queluz estão a refletir a perda da liderança de audiências no total de dia na televisão generalista ocorrida em fevereiro. Os rendimentos operacionais recuaram 2%, para 70,3 milhões, refletindo as perdas em todas as linhas de receita.

A publicidade caiu 1%, para 47,3 milhões, já as outras receitas foram penalizadas em 2%, para 22,9 milhões devido a “uma quebra dos rendimentos relativos a serviços multimédia e a direitos de sinal” . Os gastos operacionais (sem reestruturação) subiram 8%, para 61,5 milhões, “decorrendo sobretudo da aposta em conteúdos, tendo em vista a manutenção de níveis de audiência líder (sobretudo em prime time).

