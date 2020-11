Dona da TVI. Mário Ferreira proposto para presidente. Cristina Ferreira como vogal e ex-Sonae Miguel Osório

Cristina Ferreira apresenta o novo programa "Dia de Cristina" na TVI. © Ricardo Gonçalves / Global Imagens

Mário Ferreira, o maior acionista da Media Capital, é o nome proposto para presidente do Conselho de Administração do grupo dono da TVI a ser votado pelos acionistas na próxima assembleia geral, agendada para o próximo dia 24 de novembro. Cristina Ferreira - que regressou ao grupo como acionista - é um dos outros nomes propostos para os órgãos sociais do grupo, como vogal. Miguel Osório, ex-Sonae MC e ex-Candando - projeto de retalho alimentar de Isabel dos Santos em Angola - é um dos nomes propostos como vogal.

Os nomes são conhecidos no mesmo dia em que o grupo dono da TVI anunciou que o, desde julho CEO, Manuel Alves Monteiro não faria parte dos nomes a serem votados pelos accionistas em assembleia- geral. Os nomes refletem a recente reconfiguração acionista do grupo Media Capital, depois da venda dos mais de 64% detidos pela Prisa.

Mário Ferreira (com mais de 30%) é proposto, como presidente, Paulo Gaspar (da Lusiaves) como vice-presidente, sendo ainda proposto Avelino Gaspar (Lusiaves) como vogal, ou seja, sem funções executivas. Também como vogal está Cristina Ferreira - que através da sociedade DoCasal detém 2,5% do grupo -, bem como João Luís Baldaque da Costa Serrenho (CIN), Luís Manuel da Cunha Velho - que, até ser definido um CEO para o grupo assume transitoriamente a função - mas também Miguel Osório, ex-quadro da Sonae MC (a dona do Continente), um dos quadros do grupo português que transitou para o projeto de retalho alimentar de Isabel dos Santos em Angola, projeto que, inicialmente, seria em parceria com o grupo português.

Paula Cristina Dias Ferreira (vice-presidente da Pluris) e Rui Armindo Freitas (da Zenith Odyssey - dona de 10% do grupo e presidente do conselho de administração da Swipe News, a dona do Eco) são os restantes vogais propostos para o conselho de administração.

Carlos Lucena é proposto para presidir a mesa da Assembleia geral, com Sofia Salgado Cerveira Pinto para presidir o conselho fiscal e Avelino Gaspar a liderar a Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais.