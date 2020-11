Dona da TVI. Receitas operacionais recuam 22%, para 104,614 milhões, até outubro

Novo estúdio da TVI

A Media Capital fechou outubro com receitas operacionais de 104,614 milhões de euros, uma quebra de 22% face ao ano passado, revelou esta sexta-feira. Os dados são preliminares, mas nos primeiro nove meses do ano, o grupo dono da TVI registou um EBITDA ajustado de Gastos com Reestruturação negativa de 4,4 milhões, gastos de restruturação de 2,4 milhões (+64%), para um EBITDA negativo de 6,8 milhões. Há um ano regista um EBITDA de 13,4 milhões.

Mas o grupo mostra-se otimista de um turn over. "É através da continuação da melhoria dos contextos externo e interno que o Grupo antecipa um reforço do seu posicionamento competitivo no setor e um desagravamento substancial dos comparativos financeiros nos restantes meses de 2020, antecipando um valor anual de EBITDA ajustado de Gastos com Reestruturação a tender para zero para o corrente ano", diz em comunicado ao mercado.

"Encontra-se neste momento em implementação uma nova estratégica do Grupo, existindo uma forte expectativa de que o Grupo saberá recuperar níveis históricos de rentabilidade já exibidos em exercícios passados", refere ainda.

Os rendimentos operacionais consolidados recuaram 22% (20% no caso da publicidade) nos primeiros dez meses de 2020, no entanto, ressalva o grupo, "convergindo e, inclusive, superando os valores acumulados registados em 2019 nos últimos 4 meses", refere.

"Para além da forte recuperação do mercado publicitário relevante, com setembro (último mês com dados de mercado disponíveis) a apresentar valores idênticos a 2019, cabe salientar a tendência crescente das audiências dos canais de TV do Grupo, reforçada pela nova grelha de programação da reentré e pela contratação de pessoas chave on e off-screen", destaca.

Os gastos operacionais, antes de depreciações e amortizações, recuaram 8% (mesma percentagem, se ajustados de gastos com restruturação), alcançando 111,4 milhões de euros até outubro, sem gastos com restruturação teriam sido 109,0 milhões.

"Em resultado do conjunto de impactos a nível de rendimentos e gastos, o EBITDA recuou de 13,4 milhões nos primeiros dez meses de 2019 para 6,8 milhões negativos no mesmo período de 2020, sendo que, ajustado de gastos com restruturação, os valores passaram de 14,8 milhões euros para 4,4 milhões negativos", refere.

"Nos últimos 4 meses, onde o EBITDA se encontrou consistentemente acima dos valores registados em 2019, suportado pela recuperação dos rendimentos operacionais e pela redução dos gastos operacionais face ao período homólogo", destaca o grupo que, desde junho tem uma nova configuração acionista.

"Devido a uma cuidada gestão de tesouraria", o endividamento financeiro líquido do grupo, recuou 7,3 milhões desde junho de 2020 (de 93,5 milhões para 86,2 milhões), com um montante de caixa e equivalentes de 16,5 milhões no final de outubro de 2020.

"Atendendo à natureza do negócio de televisão, o histórico demonstra que as quotas podem oscilar, sendo que efetivamente oscilam com rapidez e dimensão relevantes", destaca o grupo no seu Outlook. "Com base nos últimos meses, existe evidência de recuperação das audiências dos canais de TV do Grupo, o que corrobora o cenário de normalização descrito no ponto anterior. Está previsto o reforço adicional dos conteúdos ao longo dos próximos meses", diz.

"Temos vindo a assistir a um desagravar dos impactos económicos negativos da pandemia, ficando tal facto igualmente visível na atividade do Grupo. Esta melhoria é reiterada no desempenho operacional e financeiro dos últimos meses, não obstante a incerteza que ainda subsiste relativamente à duração da pandemia e aos seus impactos futuros", destaca.