Dona da Zara aumenta lucros em 24% nos primeiros nove meses do ano fiscal

O grupo espanhol Inditex teve lucros de 3.095 milhões de euros nos nove primeiros meses do seu ano fiscal (1 de fevereiro a 31 de outubro), mais 24% do que no mesmo período de 2021.

A empresa, dona de marcas como a Zara e líder mundial de venda de roupa a retalho, anunciou que as vendas que teve nos primeiros trimestres do ano fiscal alcançaram os 23.055 milhões de euros, um aumento de 19% relativamente aos mesmos meses de 2021.

Segundo a Inditex, as vendas "foram positivas" em todas as áreas geográficas e cresceram tanto 'online', na Internet, como nas lojas físicas.

Nestes meses, a Inditex abriu novas lojas em 30 países e tinha 6.307 estabelecimentos em 31 de outubro.

No terceiro trimestre (agosto a outubro), o grupo faturou 8.210 milhões de euros, mais 11% do que no mesmo período de 2021, o que gerou lucros de 1.301 milhões.

Em 25 de outubro passado, a Inditex anunciou a saída a Rússia e a venda do negócio naquele país ao grupo Daher, ligado à distribuição e o imobiliário.

A Inditex já tinha suspendido a atividade comercial na Rússia desde 05 de março, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

O grupo fechou naquele dia as 502 lojas e as vendas 'online' na Rússia, um dos seus maiores mercados, a seguir a Espanha.

No comunicado divulgado em outubro, a Inditex assegurou que tem provisões que "cobrem substancialmente" o fim da atividade do grupo na Rússia.

A Inditex é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.

A multinacional, que se define como "uma das maiores empresas de distribuição de moda do mundo", foi fundada em 1963 como uma pequena empresa sediada na província espanhola de La Coruña e tem agora uma presença em quase uma centena de países.

O grupo Inditex teve um lucro de 3.243 milhões de euros no seu exercício fiscal de 2021, que fechou no final de janeiro, mais 193% do que o obtido em 2020.

É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização na bolsa.