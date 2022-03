Dona da Zara recorre a reservas para pagar metade dos dividendos

Loja da Zara em Los Angeles, estado da Califórnia, nos Estados Unidos © VALERIE MACON / AFP

A Inditex terá de recorrer a reservas para completar o pagamento dos quase 2900 milhões de euros de dividendos que distribuirá entre os seus acionistas pelos resultados de 2021, avança a publicação espanhola Cinco Dias esta segunda-feira. Trata-se de uma situação sem precedentes para a gigante têxtil, originada pelo facto de o resultado individual da empresa-mãe no final do ano passado, em que se baseia a distribuição do dividendo anual, ter sido de 1472 milhões de euros, ou seja, menos de metade da distribuição anunciada e insuficiente para cobri-la na sua totalidade.

Nas suas contas individuais, a Inditex explica que a aplicação proposta deste lucro de 1472 milhões consiste em afetar 1440 milhões a dividendos e outros 32 milhões a reservas voluntárias. Na passada quarta-feira, o grupo anunciou uma distribuição acionista de 0,93 euros por ação - o que, multiplicando por todas as ações que compõem o capital social da empresa, se traduz numa distribuição de 2898,5 milhões de euros, mais 33% do que no ano anterior. Em falta ficarão ainda 1458,5 milhões, que terão de sair das reservas da empresa, que no final do ano passado ascendiam a 19 552 milhões de euros.

Apesar de ser uma situação que não impactará financeiramente na empresa, é um acontecimento nunca antes visto na gigante têxtil, explica o Cinco Dias. A Inditex sempre limitou a distribuição de dividendos ao lucro anual da sua empresa-mãe, tendo sempre atribuído entre 95% e 98% do lucro individual para este fim, sem ter de recorrer a reservas para completar o pagamento ao acionista.

A queda do lucro individual para 1472 milhões no ano passado deveu-se aos dividendos mais baixos que a empresa-mãe cobrou às filiais que compõem o grupo Inditex - 1421 milhões de euros em 2021 contra 3054 milhões em 2020. Estes resultados podem ser explicados pela obtenção de lucros mais baixos devido à pandemia, o que deixou menos margem para a empresa ficar com estes fundos.