Dona de shoppings reclama oito milhões ao Estado

Centro comercial Parque Nascente, em Rio Tinto.

A Klépierre, dona de três centros comerciais em Portugal, avançou com três ações administrativas contra o Estado português, no valor de oito milhões de euros.

Em causa está a lei que, no ano passado, isentou os lojistas do pagamento da componente fixa das rendas dos centros comerciais, avança o Jornal de Negócios esta terça-feira.

A Klépierre detém os shoppings Aqua Portimão, Espaço Guimarães e Parque Nascente, em Rio Tinto.

Os três centros comerciais do grupo francês englobam mais de 300 lojas e restaurantes e dois cinemas.

A lei relativa às rendas nos shoppings fez parte de um conjunto de medidas adotadas em Portugal no âmbito da estratégia do governo na gestão na epidemia do novo coronavírus.

O país viveu no ano passado uma das mais graves crises económicas de sempre devido às restrições impostas pelo governo, que incluíram confinamento da população e encerramento de vários setores da economia.