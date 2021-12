Dona de Zara mais do que triplica lucro para 2.500 ME nos seus primeiros nove meses de 2021

© VALERIE MACON / AFP

O grupo espanhol Inditex, líder mundial de venda de roupa a retalho, obteve lucros de 2,5 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do seu ano fiscal (fevereiro a outubro) de 2021, mais 273% do que em 2020.

Segundo informação enviada hoje à Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, a dona de marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Utreque, também indica que durante o corrente ano teve lucros 220 milhões de euros abaixo dos obtidos nos primeiros nove meses de 2019, o último ano antes da crise provocada pela pandemia de covid-19.

As vendas totais entre fevereiro e outubro atingiram 19.325 milhões, mais 37% do que no mesmo período de 2020 (39% a taxas de câmbio constantes), mas ainda 500 milhões menos do que no período pré-pandémico de 2019 (19.820 milhões de euros).

O presidente do grupo, Pablo Isla, que abandona a empresa em 01 de abril próximo, descreve os resultados como sendo "muito satisfatórios" e acredita que eles "demonstram mais uma vez a solidez" do modelo empresarial e da estratégia de integração entre o mundo físico e o digital.

Por outro lado, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 5.431 milhões nos primeiros nove meses, mais 63% do que em 2020 e menos 217 milhões (-4,75%) do que em 2019.

No final do seu primeiro semestre (julho), o grupo tinha 6.654 lojas, após a abertura de 92 novas lojas em 27 mercados em todo o mundo.