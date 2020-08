Dona do Almada Forum na mira de investidores canadianos

A espanhola Merlin Properties, dona do Almada Forum, está na mira dos canadianos da Brookfield. O fundo de investimento pretende entrar na estrutura acionista da gestora de ativos imobiliários espanhola, que perdeu perto de metade do valor em bolsa por conta da pandemia da covid-19, noticia esta terça-feira o jornal Expansión [reservado a assinantes].

Desde o início do ano que a Brookfield tem manifestado interesse em entrar no capital da dona do Almada Forum e do Monumental (entre outros ativos em Portugal). A pandemia abrandou um pouco os planos, contudo, a forte desvalorização da Merlin na bolsa espanhola reanimou o interesse dos investidores canadianos.

Para entrar no capital da Merlin, a Brookfield terá de convencer, por exemplo, o banco Santander, o maior acionista (22% do capital), e também fundos de investimento como o Blackrock, com 4% das ações. Nesse cenário, os investidores admitem lançar uma oferta pública de aquisição no mercado para também conseguir captar o interesse do retalho.

Além do Almada Forum, os espanhóis da Merlin são os promotores da plataforma logística Lisboa Norte. Localizado em Castanheira do Ribatejo, este complexo logístico implica um investimento de 147 milhões de euros e deverá ter o primeiro armazém concluído no início de 2021.

A Merlin Properties negoceia na Bolsa de Lisboa desde meados de janeiro de 2020 como uma sociedade de investimento e gestão imobiliária.