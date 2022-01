Dona do Colombo emite obrigações verdes para reduzir pegada ambiental

Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra. © Artur Machado / Global Imagens

É mais um passo dado na estratégia de sustentabilidade da empresa e torna a Sonae Sierra na primeira companhia no setor imobiliário em Portugal a emitir obrigações com critérios de sustentabilidade. "A empresa refinanciou parte da sua dívida corporativa, no valor de cerca de 50 milhões, através da emissão de obrigações ligadas a sustentabilidade (Sustainability-Linked Bonds), nomeadamente às emissões de CO2 e às taxas de reciclagem dos Centros Comerciais geridos e detidos pela Sonae Sierra", anuncia a empresa, que tem como objetivo continuar a ligar a sua dívida corporativa a critérios de sustentabilidade.

"Esta operação enquadra-se na evolução da estratégia de sustentabilidade da Sonae Sierra e é uma conquista que resulta do esforço do trabalho das nossas equipas, sendo uma forma de reforçar o nosso compromisso para com a neutralidade carbónica até 2040 e o nosso alinhamento com um modelo de economia circular, em linha com as melhores práticas internacionais", explica Luís Mota Duarte, Chief Financial Officer e Executive Director de Investment Management.

A operação foi fechada com a Caixa Geral de Depósitos e teve o Caixa Banco de Investimento como organizador e coordenador geral, informa a empresa, que há mais de duas décadas integrou a sustentabilidade na sua estratégia de negócio e desde então a considera pilar do posicionamento em todos os eixos e áreas de negócio. "É por isso que há 13 anos consecutivos a empresa é reconhecida no GRESB Real Estate Assessment enquanto Green Star, o que atesta a sua reputação enquanto líder na gestão de veículos sustentáveis, adaptados às necessidades dos investidores", considera o responsável.

De acordo com a Sonae Sierra, em 2020, a implementação de medidas de gestão de energia, água e resíduos nos seus ativos tornou possível evitar 15 milhões de euros em custos operacionais. Face a 2002, o consumo de eletricidade reduziu-se em 66% e aumentou a percentagem de reciclagem de resíduos em 223%. Recuando uma década, o consumo de água da empresa diminuiu 32% e as emissões de CO2 recuaram 84%.