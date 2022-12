Dona do Continente vai pagar 500 euros a 36 mil colaboradores

A Sonae MC vai pagar 500 euros a 36 mil colaboradores, durante o mês de dezembro. A medida, que representa um investimento de 15 milhões de euros, é justificada pela empresa como uma ajuda para "mitigar os impactos sentidos no custo de vida, proporcionando um Natal melhor para todos, no contexto particularmente difícil que estamos a viver."

Em comunicado, a dona do Continente explica que no decorrer deste ano, tem reforçado o pacote interno de benefícios financeiros e sociais pago aos seus funcionários, num investimento anual que ultrapassa os 10 milhões de euros. A empresa destaca, ainda, o aumento do subsídio de refeição em cerca de 22 euros por mês.

E elenca o pacote: um plano de telecomunicações com voucher para aquisição de telemóvel, seguro de saúde e de vida e acesso a vantagens e parcerias exclusivas em diferentes áreas (lazer, saúde e bem-estar, educação...), entre outros.

A MC explica que reforçou também, no decorrer deste ano, a oferta de alimentos que disponibiliza aos seus colaboradores das operações de loja e logística.

A empresa tem em curso também a Flex Friday, que permite a três mil colaboradores condensarem uma hora no dia de trabalho, de segunda a quinta-feira feira, para poderem ter a tarde de sexta-feira livre. "Em alternativa, é possível trabalhar em regime híbrido, escolher o horário diário de trabalho e ainda beneficiar de uma redução de horário, com redução proporcional do vencimento", adianta ainda a MC.

Na área da saúde, a empresa disponibiliza consultas gratuitas de apoio psicológicas online, 24 horas por dia. Isto para além do seguro de vida e consultas de psicologia ou psiquiatria, incluídas no seguro de saúde.

Como refere a head of People da MC, "atravessamos um contexto económico complexo, que coloca desafios à gestão do orçamento das famílias portuguesas. E perante isso, o nosso compromisso com a sociedade, neste momento difícil, começa cá dentro e desde logo com as nossas pessoas". "Ao longo de 2022 implementamos um conjunto alargdo de medidas que acreditamos poderem reforçar o compromisso das nossas pessoas com a MC e que lhes irão proporcionar, no seu conjunto, um Natal melhor a todos" reforça Vera Rodrigues